        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var | Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!

        Mersin'in Anamur ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 07:23 Güncelleme:
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Mersin'de kaza, Anamur ilçesinin Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

        SÜRÜCÜ VE 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ünal ile 2 işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        11 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI

        Yaralanan 11 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Kazada hayata veda eden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Kazada şoför Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Hastanedeki yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

