İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
Mersin'in Anamur ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 13.03.2026 - 07:23 Güncelleme:
Mersin'de kaza, Anamur ilçesinin Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
SÜRÜCÜ VE 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ünal ile 2 işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
11 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan 11 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada hayata veda eden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.
Kazada şoför Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hastanedeki yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
