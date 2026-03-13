Canlı
        Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve toz taşınımı uyarıları - 13 Mart hava durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve toz taşınımı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan 13 Mart hava durumu tahminlerine göre; Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl tozunun etkili olması beklenirken, doğuda çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 07:12
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 17°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 13°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 12°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

