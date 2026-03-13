Canlı
        Konya'da kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı | Son dakika haberleri

        Konya'da kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı

        Konya'da bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, çalışanlara biber gazı sıkıp, vitrindeki 8 adet bileziği alıp, kaçtı. Kısa sürede yakalanan 3 şüphelinin çaldıkları bileziklerin imitasyon olduğu anlaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 02:26
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde 15 gün önce faaliyete geçen bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, çalışanları biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan bileziklerden 8 adet alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        KANALİZASYON HATTINDA ARAMA YAPILDI

        Çevrede arama yapan polis, şüphelilerden birinin yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Safahat Caddesi'nden ara sokaklara kaçtığını belirledi. Bu sırada caddedeki rögar kapağının açık olduğu fark edildi. Polis, şüphelilerin kaçış güzergahına göre soygunun ardından, kuyumcunun karşı caddesindeki boş sulama kanalına bağlı kanalizasyon hattından girip, rögar kapağının bulunduğu noktadan çıkmış olabilme ihtimali üzerine, adrese itfaiye ekibi çağrıldı. Polis ve itfaiye ekibi, kanalizasyon hattındaki her iki noktada yaptığı incelemede herhangi bir ize rastlamadı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kısa süre sonra sokak aralarına kaçan 3 şüpheliyi mahallenin farklı noktalarında yakalandı.

        Şüpheliler gözaltına alınırken çaldıkları vitrindeki bileziklerin ise satışı yapılan bileziklerin taklitleri olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

