Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin

        ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'na yönelik yaptığı yeni açıklamada, İran'ı her şekilde yok ettiklerini savundu ve "Eşsiz bir güce, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz, bugün onların başına ne geleceğini izleyin" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 08:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail İran Savaşı'nın 14. gününde yaptığı yeni açıklamada, "İran'ı her şekilde yok ettiklerini" söyledi.

        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı Haberi Görüntüle

        ABD Başkanı, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz." dedi.

        Trump, "İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi." ifadelerini kullandı.

        Bugün saldırıların yoğunlaşacağına dair mesaj veren Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz, Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum

        Beyoğlu'nda Mücahit A. (33) ile Hasan Nusrullah K. (20) arasında çıkan kavgada, Mücahit A., Hasan Nusrullah K.'yi darbetti. Olaydan birkaç gün sonra darbedilen adam yolda gördüğü Mücahit A.'ya silahla ateş açtı. Yaralanan Mücahit A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği eki...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!