ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail İran Savaşı'nın 14. gününde yaptığı yeni açıklamada, "İran'ı her şekilde yok ettiklerini" söyledi.

ABD Başkanı, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz." dedi.

Trump, "İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi." ifadelerini kullandı.

Bugün saldırıların yoğunlaşacağına dair mesaj veren Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz, Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.