Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hande Ataizi: Kadın oyuncular kendine bakmıyor - Magazin haberleri

        Hande Ataizi: Kadın oyuncular kendine bakmıyor

        Hande Ataizi'ye, Deniz Çakır'ın, "Sektörde maalesef kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözleri hatırlatıldı. Ataizi, bunun üzerine "Kadın oyuncular kendine bakmıyor" diyerek meslektaşlarına eleştiride bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 07:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hande Ataizi, jüri üyesi olarak katıldığı Türkiye - Almanya Film Festivali dönüşü Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, festivalle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Festivaldeki Türk filmlerini oldukça başarılı bulduğunu belirten Ataizi, "Birçok güzel Türk filmini izleme fırsatım oldu. Almanların filmleri daha kötüydü, bizimkiler iyiydi. 'Erken Kış' ve 'Uçan Köfteci' gibi güzel filmlerimiz var. Yine ne varsa bizde var. Altın Ayı ve Gümüş Ayı'yı Türk filmleri aldı; bir ayı daha olsa onu da biz alırdık" yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Deniz Çakır'ın, "Sektörde maalesef kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözlerine değinen Ataizi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hande Ataizi, "Kadın oyuncular da kendilerine hiç bakmıyor. Haliyle normalden erken yaşlanma söz konusu oluyor. Tabii burası bir güzellik yarışması demiyorum sonuçta oyuncuyuz, oyunculuğumuzun her yaşta daim olması gerekir. Kendi adıma başrol projeleri geliyor, ama ben sadece sevdiğim, istediğim işleri kabul ediyorum. Mesleğimi sevdiğim için yalnızca içime sinen projelerde yer alıyorum" diye konuştu.

        "ROLÜNDEN ÇIKAMAMAK DİYE BİR ŞEY YOK"

        Hande Ataizi, Haluk Bilginer'in "Rolünün etkisinden çıkamayan oyuncular ya yalancıdır ya da seveni yoktur" sözleri hakkında ise "Hocam Yıldız Kenter her zaman oyuncunun sağlıklı olması gerektiğini söylerdi. Rolden çıkamamak diye bir şey yok, hangi karakteri oynaman gerekiyorsa işini yapıyorsun. Bana hiç öyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Haluk Bilginer, 30'uncu Türkiye-Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki göstererek, "Ben rolümün etkisinde kaldım, iki gündür çıkamıyorum' diyenlere inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var. Seni bir kliniğe yatıralım.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 11 Mart 2026 (Savaş Hangi Fonu, Nasıl Etkiliyor?)

        Savaşın ekonomiye etkisi ne? Savaş hangi fonu, nasıl etkiliyor? Ekonomideki belirsizlikler arttı mı? ABD-İsrail İran savaşı küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor? BES yatırımcısına ne kazandırdı? BES'te fon büyüklüğü ne? Yatırım fonlarının getirileri ne? BES katılımcıları neye dikkat etmeli? BES'e katıl...
        #hande ataizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!