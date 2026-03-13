Hande Ataizi: Kadın oyuncular kendine bakmıyor

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hande Ataizi, jüri üyesi olarak katıldığı Türkiye - Almanya Film Festivali dönüşü Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, festivalle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Festivaldeki Türk filmlerini oldukça başarılı bulduğunu belirten Ataizi, "Birçok güzel Türk filmini izleme fırsatım oldu. Almanların filmleri daha kötüydü, bizimkiler iyiydi. 'Erken Kış' ve 'Uçan Köfteci' gibi güzel filmlerimiz var. Yine ne varsa bizde var. Altın Ayı ve Gümüş Ayı'yı Türk filmleri aldı; bir ayı daha olsa onu da biz alırdık" yorumunu yaptı.

Deniz Çakır'ın, "Sektörde maalesef kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözlerine değinen Ataizi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hande Ataizi, "Kadın oyuncular da kendilerine hiç bakmıyor. Haliyle normalden erken yaşlanma söz konusu oluyor. Tabii burası bir güzellik yarışması demiyorum sonuçta oyuncuyuz, oyunculuğumuzun her yaşta daim olması gerekir. Kendi adıma başrol projeleri geliyor, ama ben sadece sevdiğim, istediğim işleri kabul ediyorum. Mesleğimi sevdiğim için yalnızca içime sinen projelerde yer alıyorum" diye konuştu.

"ROLÜNDEN ÇIKAMAMAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Hande Ataizi, Haluk Bilginer'in "Rolünün etkisinden çıkamayan oyuncular ya yalancıdır ya da seveni yoktur" sözleri hakkında ise "Hocam Yıldız Kenter her zaman oyuncunun sağlıklı olması gerektiğini söylerdi. Rolden çıkamamak diye bir şey yok, hangi karakteri oynaman gerekiyorsa işini yapıyorsun. Bana hiç öyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haluk Bilginer, 30'uncu Türkiye-Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki göstererek, "Ben rolümün etkisinde kaldım, iki gündür çıkamıyorum' diyenlere inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var. Seni bir kliniğe yatıralım.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim" demişti.