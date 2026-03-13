Canlı
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!

        Antalya'da parkta yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım, bankta alkol alan Sedat Demirören tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özyıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili açılan davada Demirören ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede "Kendimi korumak amaçlı bıçağımı çıkardım. Bıçağı savurduğum anda maktulün yere düştüğünü fark ettim ve yaralanmadığını düşündüm. Herhangi bir husumetim yoktu" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

        Giriş: 13.03.2026 - 11:37
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!

        Antalya'da parkta yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçaklayarak öldüren Sedat Demirören, ilk duruşmada, "Bıçağı savurduğum anda maktulün yere düştüğünü fark ettim ve yaralanmadığını düşündüm. Sonra kalp krizi geçiriyor sandım. İlk etapta gömleğini açtım. Kan izini gördüm. Herhangi bir husumetim yoktu" dedi.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'nın haberine göre olay, 1 Kasım 2025'te saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Parktaki bankta içki içen Sedat Demirören, yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı göğsünden bıçakladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Bilinci kapalı olan Özyıldırım, ambulansla hastaneye kaldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ameliyat edilen Özyıldırım, hayatını kaybetti.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakaladı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Sedat Demirören'in kaçışı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        ELİNDEKİ KANI ÇİMLERE SİLDİ

        Görüntülerde; Sedat Demirören'in elinde bıçakla rahat tavırla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak kaçtığı görüldü.

        CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

        Özyıldırım’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ağabeyi Hasan Özyıldırım ve yakınları tarafından teslim alındı. Ali Haydar Özyıldırım'ın kornealarının ise yakınları tarafından bağışlandığı öğrenildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Sanık Sedat Demirören, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Kasten öldürme" suçuyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

        "HERHANGİ BİR HUSUMETİM YOKTU"

        Demirören, savunmasında, "Olay günü eski eşimle tartışmıştım. Evimin alt sokağındaki parkta alkol alıp, evime gitmek istiyordum. Yanımdan eski eşim nedeniyle tanıdığım bir şahıs geçti. O an maktulle bakışmamız oldu. Maktul bana yumruk vurduktan sonra belinden bir şey çıkarabilir diye kendimi korumak amaçlı bıçağımı çıkardım. Kendisini korkutmak amacıyla kedilere salam doğramak için taşıdığım bıçağı savurmak istedim. Bıçağı savurduğum anda maktulün yere düştüğünü fark ettim ve yaralanmadığını düşündüm. Sonra kalp krizi geçiriyor sandım. İlk etapta gömleğini açtım. Kan izini gördüm, tampon yaptım. Çevreye seslendim, ambulans istedim. Herhangi bir husumetim yoktu. Olay yerindeki kamera kayıtlarının mahkeme huzurunda incelenmesini istiyorum" dedi.

        "OLAYDAN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

        Mahkeme başkanı, sanığa uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu. Sanık ise "Geçmişte uyuşturucudan sabıkam vardı. 5 yıl cezaevinde kaldım. Olaydan önce uyuşturucu da kullanmadım" cevabını verdi.

        "BABAMIN TEK SUÇU, O PARKTA OLMAKTI"

        Babasının ölümüyle derin üzüntü yaşadığını belirten Kader Yanadur ise "Ben bu şahsı ilk kez görüyorum. Babamın tanıdığını da zannetmiyorum. Babam yürüyüş yapmak için o parktaydı. Babamın tek suçu, o parkta olmaktı" diye konuştu.

        TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

        Mahkeme heyeti, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

