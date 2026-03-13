Canlı
        'Kızılcık Şerbeti'nden ön izleme sahnesi

        'Kızılcık Şerbeti'nden ön izleme sahnesi

        Yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak olan 'Kızılcık Şerbeti'nin ön izleme sahnesi yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 14:21
        Ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.

        Kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat ve çevre illerden hissedildi. Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklar döküldü.

