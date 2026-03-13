'Kızılcık Şerbeti'nden ön izleme sahnesi

Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat ve çevre illerden hissedildi. Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklar döküldü.