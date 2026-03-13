Canlı
        SON DAKİKA: MSB: İran füzesi imha edildi! Son 9 günde 3. İran füzesi etkisiz hale getirildi

        MSB: İran füzesi imha edildi!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denildi. NATO'dan yapılan açıklamada ise "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:57
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        Türkiye, son 9 günde 3'üncü kez, İran'a ait bir füzeyle ilgili tehdit yaşadı. İran'dan ateşlenen balistik bir füze daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

        Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

        Millî güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

        4 VE 9 MART'TA FÜZE DÜŞMÜŞTÜ

        MSB, 4 ve 9 Mart’ta İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. 4 Mart’ta vurulan füzenin parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesine, 9 Mart’ta düşürülen mühimmatın parçaları ise Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde boş araziye düştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken İran, "Türkiye’ye füze atmadıklarını belirterek, “Dost ve komşu ülke olan Türkiye’nin egemenliğine saygılıyız” açıklaması yaptı.

        NATO: HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI HAZIRIZ

        NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklamada bulundu. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

        Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz" bilgisi paylaşıldı.

