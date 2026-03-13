Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı! | Son dakika haberleri

        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!

        İstanbul Kadıköy'de 5 Mart günü bir binaya merdiven dayayıp giren soyguncular 68 yaşındaki Neriman F.P. ile bakıcısı M.K.'ya dehşeti yaşattı. İddiaya göre kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızların bakıcı M.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıktı. Kan donduran olayın azmettiricisi ise yaşlı kadının eski bakıcısı çıktı. Tecavüz dehşetini yaşan M.K.'nın ifadesi ortaya çıktı: "Bana bıçak gösterdi. Cinsel saldırıda bulunuldu." Korkunç olayda 3 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 13.03.2026 - 15:54
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!

        Kan donduran olay Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 5 Mart gecesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında ellerinde merdivenle gelen soyguncular 1. kattaki binanın balkonundan içeri girip yaşlı kadın ve bakıcısının önce ellerini ve kollarını bağladı. Saldırganlar daha sonra 2 kadının ağızlarını bantlayıp yatak odasındaki kasanın olduğu yere gitti. Soyguncular iki kadın elleri kolları bağlıyken kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alıp kaçtı.

        BAKICI KADIN BAĞLARDAN KURTULDU

        İddiaya göre bakıcı kadın, kendi imkanlarıyla bağlardan kurtulup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ev sahibi Neriman F.P.'nin ifadesini aldı. Yaşlı kadın ifadesinde "Saat 04.30 sıralarında yanında bakıcım M.K. ile birlikte salondaydık. Tanımadığım 2 erkek balkon kapısından içeri girdi. Bana evde kasa var mı? diye sordular. Ardından önce bakıcımın elini kolunu bağladılar sonra benim. Sonra da yatak odasına girip kasayı sakladığım yerden bulup içindeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp gittiler. Bakıcım bir süre sonra kendini çözdü" dedi.

        "BANA CİNSEL SALDIRI DA BULUNDU"

        Özbekistan uyruklu bakıcı kadın M.K. verdiği ifadesinde dehşeti anlattı. M.K. ifadesinde "Holdeyken, iki erkek salonun kilitli olmayan balkon kapısından içeri girmek suretiyle bana doğru geldi. Biri holde beni yakalarken, diğeri teyzenin odasına gitti. Beni tutan şahıs kılıç benzeri uzun bıçak gösterip korkutmaya çalıştı. Beni sıkarak tüm gücüyle tuttu. Elektrik bandıyla kollarımı ve ağzımı bağladı. Beni etkisiz hale getirdikten sonra cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra beni teyzenin odasına götürdü. Teyzenin ziynet eşyalarını ve parasını alarak, daire kapısından çıkıp gittiler" dedi.

        3 GASPÇI TUTUKLANDI

        Bu ifadelerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elde edilen görüntüler üzerinden harekete geçti. Yapılan çalışmalarda yüzlerce saat kamera kaydını izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Şüpheliler A.S. (32), F.A. (27) ve T.A. (35) Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        İŞİ ESKİ BAKICI VERMİŞ

        Gözaltına alınan şüphelilerden T.A.'nın evinde bir miktar para ve uyuşturucu madde bulunurken telefonundan yaşlı kadının evine ait fotoğraflar çıktı. Çıkan fotoğrafların izini süren Gasp Büro ekipleri şüphelilere işi verenin yaşlı kadının eski bakıcısı Azerbaycanlı J.O. isimli kadın olduğunu belirledi. İddiaya göre J.O. evin fotoğraflarını atıp işi onlara vermiş onlar da parayı almıştı.

        "ÖPTÜM AMA SALDIRIDA BULUNMADIM"

        Şüpheli T.A. ifadesinde F.A. ile eve gittik "Keşif yaptık. Hırsızlık yapmaya karar verdik. Saat 4'te girdik. Ben hasta kadının odasına gittim. Ağzını kapattım, kasayı sordum. Kadın gösterdi. Kasadaki altınları aldım. Kasayı açtırdığım sırada F. yanımdaydı. Öncesinde diğer odadaydı. Altınları aldıktan sonra kapıdan kaçtık."

        F.A. ise "Adresi T.A. buldu. Evde para ve altın olduğunu söyledi. 1-2 defa keşif yaptık. Yardımcı kadının ellerini bağladım. Kasayı yaşlı kadına açtırdık. Altınları alıp çıktık. 30-40 bin TL'ye yakın para aldım. Bana düşen payı harcadım. Bakıcı M.K.'yi öptüm ama ona cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu saptanan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen eski bakıcı J.O hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        

