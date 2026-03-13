Canlı
        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kaleyi bırakmadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kaleyi bırakmadı!

        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, tepkilere ve Davis Vasquez hamlesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın 1 numarası olmayı sürdürüyor.

        Giriş: 13.03.2026 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Her şeye rağmen Ersin!

        Galatasaray yenilgisinin ardından Gençlerbirliği maçına odaklanan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

        Siyah-beyazlıların başkent deplasmanında da kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor.

        Sezon başında Mert Günok'un arkasında kalan 25 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından eldivenleri devralırken kötü sonuçlarda taraftarların tepkilerine yoğun bir şekilde maruz kalsa da kaleyi korumayı sürdürdü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem görev vererek hem de açıklamaları ile arkasında durduğu Ersin Destanoğlu, ara transferdeki Davis Vasquez takviyesine rağmen kaleyi bırakmadı.

        Vasquez'in kadroda olmasına rağmen Türkiye Kupası'ndaki son Çaykur Rizespor maçında da kalede olan Ersin, Sergen Yalçın'ın 1 numaralı tercihi olduğunu ortaya koydu.

        Başakşehir ile oynanan kritik maçta kurtarışları ile takımını ayakta tutan ve taraftarların da tekrar güvenini kazanan Ersin'in sezon sonuna kadar kalede devam etmesi bekleniyor.

        VASQUEZ GÖREV BEKLİYOR

        Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın döneminde son 21 resmi maçta da görev alırken yeni transfer Davis Vasquez ise forma bekleyişini sürdürüyor.

        Roma'dan kiralanan 27 yaşındaki kaleci, lig ve kupada henüz süre almazken kalan bölümde forma için mücadelesini sürdürecek.

