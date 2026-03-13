Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

'Midnight Express'...

Türkiye'nin imajını zedeleyen bir film olarak 1978'de gösterime girdi. Etkisi öyle büyük oldu ki yıllar boyunca Türkiye'ye yüksek ölçeklerde maddi - manevi zarar verdi.

Hikâye, 1970'te İstanbul’dan ABD’ye uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan ABD'li genç Billy Hayes’in başından geçenleri anlattı. Hayes, önce birkaç yıl hapis cezası aldı ancak davası yeniden görülünce cezası müebbete çevrildi. 1975'te İmralı Adası’ndaki hapishaneden de kaçtı.

Billy Hayes, ülkesine döndükten sonra yaşadıklarını kitap haline getirdi. Oliver Stone ise Hayes'in yaşadıklarını manipüle ederek bir senaryo yazdı. Brad Davis, John Hart, Irene Miracle'nin başrollerini paylaştığı filmi Alan Parker yönetti. 1978'de gösterime giren 'Midnight Express', Türkiye'nin aleyhine büyük yankı uyandırdı.

Midnight Express

Ne var ki Billy Hayes'in kitaplarında yazdıklarıyla Olive Stone'un senaryoda yazdıkları birbirinden çok farklıydı. Filmde Türk gardiyanlar ve adalet sistemi, neredeyse karikatürize edilmiş bir sadizmle tasvir edildi. Hayes, kitabında bazı gardiyanların kendisine iyi davrandığını belirtse de, film bu ayrıntıları yok sayarak Türkiye'yi bir 'Cehennem' olarak tasvir etti. Filmde Hayes’in mahkemede Türklere hitaben yaptığı ağır hakaretler içeren konuşması tamamen Oliver Stone’un kurgusu olarak filme yansıdı. Oysa Hayes, aslında öyle bir konuşma yapmamıştı.

Billy Hayes

Billy Hayes, 'Midnight Express'in yaşadıklarından çok farklı olduğunu söylemeye çalışsa da dinleyen olmadı.

Yıl 1999...

Ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu, Cannes Film Festivali'nde 'Life is Beautiful'un özel gösterimine davetliydi. Masada kırık Türkçe ile konuşan bir ABD'li oturuyordu. Velidedeoğlu, karşısındaki ABD'liye şakayla karışık; "Türk sevgiliniz güzel miydi?" diye sordu. "Hayır, isterdim ama Türk sevgilim hiç olmadı" cevabını aldı.

Aralarındaki konuşma şöyle ilerledi.

"BENZEMİYOR TA KENDİSİ" - Nasıl oluyor da kendinizi Türkçe olarak bu kadar iyi ifade ediyorsunuz o zaman? Dilimizi nerede öğrendiniz? - Hapishanede... Ülkenizin hapishanelerinde 5 sene yattım. - Hapse neden düştünüz? - Uyuşturucu kaçırıyordum, yakalandım... - Allah Allah, yaşadıklarınız 'Midnight Express’in hikâyesine benziyor. - Benzemiyor, ta kendisi.

Alinur Velidedeoğlu, hiç aklında yokken, karşısında filmin kahramanı Billy Hayes’i bulduğunu anladı. Hayes, Velidedeoğlu'na olan biteni filmden çok farklı anlatarak şöyle dedi; "Bana Türk hapishanelerinde kötü davranılmadı. Türkiye’deki cezaevlerini ABD'dekilere tercih ederim. Filmi benim yaşadıklarımı manipüle ederek Türkleri karalamak için kasten çektiler."

Alinur Velidedeoğlu; "Bu bana aktardıklarınızı kameraya da söyler misiniz? Madem Türkleri bu kadar çok seviyorsunuz..."

Billy Hayes; "Hay hay... Derdimi dünyaya anlatamadım, belki sayenizde sesimi duyururum" dedi.

Anlattı da...

Alinur Velidedeoğlu, röportajını yayınlamaları için CNN, ABC ve BBC’yi aradı. Hepsinden aldığı cevap aynı; "Çok teşekkür ederiz ama biz ilgilenmiyoruz..."

Avrupa ve ABD TV kanallarının hiçbiri röportajı yayınlamadı. Hiç bir TV kanalı Billy Hayes’in anlattıklarını yayınlamayı kabul etmedi.

Alinur Velidedeoğlu

Bir zaman sonra YouTube yayın hayatına başladı. Alinur Velidedeoğlu, Billy Hayes ile olan röportajı YouTube'da yayınladı. Ayrıca 2012'de ABD'ye yerleşen Alinur Velidedeoğlu, her fırsatta Hayes ile olan röportajından söz ederek 'Midnight Express'in Türkiye ve Türkleri karalama amacıyla kasten çekilmiş bir film olduğunu anlattı. Öyle ki bunu bir kampanyaya dönüştürdü.

73 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Alinur Velidedeoğlu, bir röportajında ömrüm boyunca 'Midnight Express' ile ilgili gerçeği mümkün olduğunca fazla kişinin bilmesi için uğraşacağım dedi. Velidedeoğlu, bu uğraşını 26 yıl sürdürebildi. 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden

Alinur Velidedeoğlu'nun vasiyetlerinden birinin Midnight Express' ile ilgili gerçeğin anlatılmasına devam edilmesi oldu.

Alinur Velidedeoğlu’nun cenazesi, cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.