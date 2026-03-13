Alinur Velidedeoğlu vefat etti

Alinur Velidedeoğlu, hayata veda etti. Kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerini çeken Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Velidedeoğlu’nun cenazesi cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan ve 1990’lı yıllardaki çalışmalarıyla tanınan Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanındaki başarılarıyla da biliniyordu.

Velidedoğlu, ‘The Ottoman Lieutenant’ (2017), ‘Harvard Man’ (2001) ve ‘Black & White’ (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da yapmıştı.