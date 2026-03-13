Canlı
        Haberler Magazin Alinur Velidedeoğlu vefat etti

        Alinur Velidedeoğlu vefat etti

        Reklam dünyasının duayen isimlerinden ve film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Reklam dünyasının acı kaybı

        Alinur Velidedeoğlu, hayata veda etti. Kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerini çeken Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Velidedeoğlu’nun cenazesi cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

        Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan ve 1990’lı yıllardaki çalışmalarıyla tanınan Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanındaki başarılarıyla da biliniyordu.

        Velidedoğlu, ‘The Ottoman Lieutenant’ (2017), ‘Harvard Man’ (2001) ve ‘Black & White’ (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da yapmıştı.

        #Alinur Velidedeoğlu
