Konut satışında artış

TÜİK, şubat ayına dair konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artan konut satışları 124 bin 549'a yükseldi. Geçen şubatta 117 bin 586 konut satılmıştı.

İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artarak 25 bin 35 oldu.

Yabancıya satış, yüzde 2,9 oranında azalarak bin 506 olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satış, toplam satıştan yüzde 1,2 pay aldı.

İŞ YERİ SATIŞI GERİLEDİ

Şubat ayında iş yeri satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 gerileyerek 15 bin 69 oldu. Geçen yılın aynı ayında 15 bin 240 adet iş yeri satılmıştı.

Konutta olduğu gibi iş yerinde de ipotekli satışın sayısı sert arttı. Geçen yıl 425 olan ipotekli satış, yüzde 62,8 artışla 692'ye yükseldi.