        Konut satışında artış - Emlak Haberleri

        Konut satışında artış

        Konut satışları, şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 5,9 artarak 124 bin 549 oldu. Kredili satışlar geçen şubat ayına göre yüzde 42,3 yükseldi. Kredili satışın toplam satış içerisindeki payı yüzde 20,10 ile Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye geldi

        Giriş: 13.03.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Konut satışında artış

        TÜİK, şubat ayına dair konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı.

        Şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artan konut satışları 124 bin 549'a yükseldi. Geçen şubatta 117 bin 586 konut satılmıştı.

        İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artarak 25 bin 35 oldu.

        Yabancıya satış, yüzde 2,9 oranında azalarak bin 506 olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satış, toplam satıştan yüzde 1,2 pay aldı.

        İŞ YERİ SATIŞI GERİLEDİ

        Şubat ayında iş yeri satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 gerileyerek 15 bin 69 oldu. Geçen yılın aynı ayında 15 bin 240 adet iş yeri satılmıştı.

        Konutta olduğu gibi iş yerinde de ipotekli satışın sayısı sert arttı. Geçen yıl 425 olan ipotekli satış, yüzde 62,8 artışla 692'ye yükseldi.

        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

