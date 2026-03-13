2017 Best Model of Turkey birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, 8 Mart'ta büyük bir korku yaşadı. Karalar'ın, Beykoz'un Riva semtinde bulunan evinde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zehirlendiği için hastaneye kaldırılan ve kısa süre sonra taburcu edilen oyuncu, yangının elektrik panosundan çıktığını söyledi. Karalar, "8 Mart Pazar sabahı Riva’daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir. Allah’a çok şükür ki hayattayız. Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Bu zor süreçte sabrediyor, Allah’a şükrediyor ve her zorluğun ardından güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Telefonla arayan, mesaj gönderen, ziyaret eden ve yanımda olan herkese, özellikle de yavru canlarıma sıcak yuvalarını açan yakınlarıma kalpten teşekkür ederim" dedi.