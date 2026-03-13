Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz İstanbullular, sevgili gençler, kıymetli misafirler hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 16 milyon vatandaşımızın her birine buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Artık yavaş yavaş veda etmeye hazırlandığımız Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Bizleri huzur ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.

"BİNLERCE ESER KÜLTÜR VARLIĞINA EKLENDİ"

Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda yeni binalarımız üniversitemize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu eserlerde alın ve fikir teri bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Projenin tüm aşamalarını adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlık ordumuzun her bir mensubuna yürekten teşekkür ediyorum. Proje arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı. Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbul'umuzun kültür varlığına eklendi.

"İBB YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Bundan dolayı müzedeki kırk bine aşkın eserin teşhir ve tanzimi için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı. İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı.

"İSTANBUL'A YAKIŞIR BİR KAMPÜS KURACAĞIZ"

Proje tamamlandığında 650 bin metrekare kapalı alana sahip 150'si yoğun bakım, 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan, kapalı otopark, helikopter pisti olan modern ve İstanbul'a yakışır bir kampüs kuracağız. Proje kapsamındaki tüm hastane binalarımızı depreme dayanıklı şekilde tasarladık. Hastanemiz yüksek standartlı bir sağlık kuruluşu olarak vatandaşımıza sağlık hizmeti sunacak. "