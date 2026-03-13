ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a gerçekleştirilen saldırılarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump'ın açıklamasını tekrarlayarak İran'ın yeni seçilen lideri Mücteba Hamaney'in yaralı olduğunu ve görünümünde kalıcı hasar olduğunu belirten Hegseth, "Biz İran'ı vurmaya devam edeceğiz. İran'a en yoğun saldırıları düzenleyeceğimiz gün bugün olacak" dedi.

"Her olasılık için planımız var" diyen Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin İran tarafından engellenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine de söz alarak, İran'ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti:

"İran hala müttefik kuvvetlere ve ticaret gemilerine zarar verme kapasitesine sahip. ABD güçleri, İran'ın deniz mayını döşeme kabiliyetlerini yok edecek. Trump kartları elinde tutuyor."

