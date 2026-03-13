Canlı
        Haberler Dünya ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek mühimmatını tükettiği" iddiası | Dış Haberler

        ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek mühimmatını tükettiği" iddiası

        Financial Times, ABD'nin "İran'a 14 gündür süren saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiğini iddia etti. ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, ABD güçlerinin, İran'a yönelik saldırılarının ilk 100 saatinde 168 Tomahawk füzesi ateşlediğinin tahmin edildiğini belirtti. Gazeteye konuşan bir ABD yetkili, bu mühimmatın yenilenmesinin "yıllar alacağını" öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:10
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?

        ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiği" öne sürüldü.

        İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin, ismi verilmeyen bilgi sahibi kaynaklar, "ABD'nin İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiğini" iddia etti.

        Kaynaklar, harcamalar arasında çok sayıda Tomahawk füzesinin de bulunduğunu savunurken bir kaynak ise "Donanma, bu harcamayı birkaç yıl boyunca hissedecek." yorumunu yaptı.

        ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), ABD güçlerinin, İran'a yönelik saldırılarının ilk 100 saatinde 168 Tomahawk füzesi ateşlediğinin tahmin edildiğini belirtti.

        İsmi verilmeyen bir ABD yetkilisi de bu mühimmatın yenilenmesinin "yıllar alacağını" öne sürdü.

        Federal bütçeyi onaylamakla görevli Senato Bütçe Komitesinin Cumhuriyetçi Üyesi Senatör Lisa Murkowski, Kongre yetkililerinin, "Beyaz Saray'ın açık çek beklentisine" tepki göstereceği konusunda uyarıda bulundu.

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongre ile "iletişim kurması" gerektiğini belirten Murkowski, "Kongrenin rolünün sadece çek yazmak olduğunu varsaymayın." ifadesini kullandı.

        ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi

        Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi birlikte görüntülendi.    

