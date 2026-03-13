ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News'e konuştu. "İran'ı haftaya çok sert vuracağız" diyen Trump, "Önümüzdeki hafta ağır bir darbe alacak" dedi.

Trump, "Hürmüz'de neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz" dedi.

AXİOS: İRAN TESLİM OLMAK ÜZERE

Öte yandan Axios'un geçtiğimiz saatlerde paylaştığı haberinde Trump'ın İran için "teslim olmak üzere" dediği iddia edilmişti.

Axios'un haberine göre Trump, "Hepimizi tehdit eden bir kanseri ortadan kaldırdım" derken, "Epic Fury" operasyonunun sonuçlarıyla övündü.

Trump'ın görüşmede, kimsenin İran liderinin kim olduğunu bilmediğini, bu nedenle teslim olacağını ilan edecek kimsenin olmadığını söylediği öne sürüldü.

TRUMP: İRAN HER ŞEKİLDE YOK EDİYORUZ

Trump, sabah saatlerinde kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz." dedi.

Trump, "İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi." ifadelerini kullandı.