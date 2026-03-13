Canlı
        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'ı çok sert vuracağız | Dış Haberler

        Trump: İran'ı çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Trump, ABD-İsrail İran Savaşı'nın 14. gününde yaptığı yeni açıklamada "Önümüzdeki hafta İran'ı çok sert vuracağız" dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.03.2026 - 14:13
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News'e konuştu. "İran'ı haftaya çok sert vuracağız" diyen Trump, "Önümüzdeki hafta ağır bir darbe alacak" dedi.

        Trump, "Hürmüz'de neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz" dedi.

        AXİOS: İRAN TESLİM OLMAK ÜZERE

        Öte yandan Axios'un geçtiğimiz saatlerde paylaştığı haberinde Trump'ın İran için "teslim olmak üzere" dediği iddia edilmişti.

        Axios'un haberine göre Trump, "Hepimizi tehdit eden bir kanseri ortadan kaldırdım" derken, "Epic Fury" operasyonunun sonuçlarıyla övündü.

        Trump'ın görüşmede, kimsenin İran liderinin kim olduğunu bilmediğini, bu nedenle teslim olacağını ilan edecek kimsenin olmadığını söylediği öne sürüldü.

        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin Haberi Görüntüle

        TRUMP: İRAN HER ŞEKİLDE YOK EDİYORUZ

        Trump, sabah saatlerinde kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz." dedi.

        Trump, "İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi." ifadelerini kullandı.

        İçişleri Bakanı Çiftçiden araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanuna uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakm...
