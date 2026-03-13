Canlı
        Son dakika: Silinmez bir iz bıraktı | Son dakika haberleri

        Silinmez bir iz bıraktı

        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki silinmez bir iz bırakan Ortaylı kimdir? Hem yurt içinde hem de yurt dışında edindiği tarih eğitimi ve geniş bilgi birikimiyle, adeta bir yaşayan kütüphane olarak tanımlanan İlber Ortaylı'nın hayatı, sadece akademik kariyeriyle tanınmıyor. Aynı zamanda eserleriyle ve tarih alanındaki etkileyici katkılarıyla da bilinen Ortaylı çalışmalarıyla her yaştan kitlenin ilgisini çekmişti. İşte, İlber Ortaylı'nın hayatı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 16:47
        Bugün kaybettiğimiz ve Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı, ardında silinmez bir iz bıraktı.

        Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ve ardından Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı.

        Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaparak başlayan Ortaylı, 1989 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Türk tarihine büyük katkı sağlamıştır. 2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.

        Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isim oldu. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaştı.

        Eserleri:

        1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler

        1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)

        1979: Türkiye İdare Tarihi

        1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

        1981: Gelenekten Geleceğe

        1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

        1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği

        1986: İstanbul'dan Sayfalar

        1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı

        1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş

        2000: Osmanlı Aile Yapısı

        2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk

        2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim

        2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol’la)

        2004: Osmanlı Barışı

        2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları

        2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1

        2006: Kırk Ambar Sohbetleri

        2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-2

        2007: Eski Dünya Seyahatnamesi

        2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap

        2007: Avrupa ve Biz

        2007: Batılılaşma Yolunda

        2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-3

        2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı

        2008: Osmanlı Sarayında Hayat

        2008: Tarihimiz ve Biz

        2008: Tarihin İzinde

        2009: Tarihin Işığında

        2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi

        2011: Defterimden Portreler

        2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol’la)

        2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları

        2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları

        2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları

        2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları

        2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları

        2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları

        2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları

        2016: İttihat ve Terakki

        2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı

        2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması

        2016: İstanbul'dan Sayfalar

        2017: Türklerin Altın Çağı

        2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider

        2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır

        2020: Türklerin Tarihi

        2021: Yakın Tarihin Gerçekleri, Kronik Kitap

        2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

        2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap

        2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023

        Siyasilerden İlber Ortaylı mesajları
        Siyasilerden İlber Ortaylı mesajları
