Savaş Üstüne Savaş yeniden sinemada, Diyemedim sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, aile yapımlarından fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor. FİLM Oscar'ın güçlü adaylarından Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) tekrar vizyona giriyor. Film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar ön... Daha Fazla Göster Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, aile yapımlarından fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor. FİLM Oscar'ın güçlü adaylarından Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) tekrar vizyona giriyor. Film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar öncesinde kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş olan bir devlet görevlisinin kızının peşine düşmesi sonrası eski yoldaşlarıyla birlikte kızını kurtarmaya çalışmasını ele alıyor. Romantik komedi filmi Solo Mio, nikâh masasında terk edilen Matt'in İtalya'daki balayına tek başına çıkmasını, ülkenin yemekleri ve güzelliklerine kendini kaptırmasını ve Gia ile tanışmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Colleen Hoover'ın romanından uyarlanan Senden Geriye Kalan, annelik, affetme ve en kötü hataların bile üstesinden gelebilecek sevginin gücü hakkında dönüştürücü bir uzun metrajlı filme dönüşüyor. Haftanın animasyon filmi Dedektif Reptır; Reptır liderliğindeki bir grup araştırmacının, çevrelerinde meydana gelen ve açıklanması güç görünen ilginç olayları aydınlatmasını anlatıyor. TİYATRO Derya Şensoy'un kaleminden çıkan Diyemedim, hüzünle kahkaha arasında gidip geliyor. Kalabalıkları 'Yalnız değilmişim' duygusunda birleştiren oyun, 14 ve 19 Mart'ta Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda. Şenay Gürler'in rol aldığı, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikâyesini anlatan Bu Hikaye Senden Uzun Osman oyunu, 14 Mart'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde, 15 Mart'ta KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde, 23 Mart'ta Trump Sahne'de, 24 Mart'ta Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde ve 25 Mart'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatroseverleri bekliyor. KONSER CRR Senfoni Orkestrası kısa bir aradan sonra, 17 mart akşamı unutulmaz bir konserle Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Genç yaşta büyük başarılara imza atarak ismini ustalar arasına yazdıran şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, virtüozitesi ve karizmasıyla tanınan ünlü solist Svetlin Roussev'e keman repertuvarının zirve noktalarından biri olan Çaykovski keman konçertosu'nda eşlik ediyor. Konserin ikinci yarısında ise müzik tarihinin en sevilen senfonilerinden biri olan, Antonín Dvořák'ın Yeni dünyadan başlıklı 9. Senfoni'si yer alıyor. SERGİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesinin katkılarıyla hazırlanan Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu, Kütahya'dan İstanbul'a, Görsel Sanatlardan Musikîye başlıklı sergi 'Suyun Ressamı' olarak anılan Ahmet Yakupoğlu'nun resimlerini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın yaptığı sergide Yakupoğlu'nun birçok eseri ilk kez sergileniyor. Resim, minyatür ve musikî alanlarında eserler üreten Ahmet Yakupoğlu'nun sanatçı karakterine dair ipuçlarının yer aldığı eserler 17 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi. Son dakika haberleri için ➤ http://www.haberturk.com YouTube Kanalına Abone Ol ➤ http://hbr.tk/r7epdk Daha Az Göster