Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine dün entübe edildi. Ortaylı bugün hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatının ardından siyasilerden peş peşe mesajlar geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Tarihçi ve yazar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Maalesef, İlber Ortaylı Hocamızı kaybettik, milletimizin başı sağ olsun. Türk milletinin çok değerli bir değeri, gerçekten tarih anlamında da, Türk milleti anlamında da, Türkiye'nin çok büyük bir değerini kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Biz de aileye başsağlığı dileklerimizi ilettik. Hekim arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok büyük değer, çok insan yetiştirmiş, birçok insan yetiştirmiş Türkiye'nin gerçekten tarihi anlamında, geçmişi anlamında bilgili bir dahisi esasen. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz. Başımız sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla tarih bilincinin geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Akademik çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle tarih alanında çok kıymetli bir miras bırakan Ortaylı, yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, bilim dünyamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

