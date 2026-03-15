        Haberler Dünya İsrail, "gizli, acil ve hayati savunma alımları" için 830 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladı | Dış Haberler

        İsrail, "gizli, acil ve hayati savunma alımları" için 830 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladı

        İsrail hükümeti, "gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 09:12 Güncelleme:
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı

        İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail kabinesinin bütçeyi yapılan telefon görüşmesiyle oyladığını kaydetti.

        "Gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtilen haberde, 2026'da faiz ve komisyon ödemeleri için ayrılan bütçenin 1,5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) azaltılacağı, bakanlıkların bütçesinin ise 1,1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) azaltılacağı aktarıldı.

        Karar, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin devam ettiği süreçte geldi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlardan Zeev Elkin ve Gideon Saar söz konusu karar için aleyhte oy kullandı.

        Öte yandan İsrail Maliye Bakanlığı, İsrail ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

        Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, bu yılki büyüme tahmininin yüzde 0,5 oranında düşürülerek yüzde 5,2'den yüzde 4,7’ye revize edildi.

        Haberde, bu tahminin İran'a yönelik saldırıların İsrail ekonomisi üzerindeki etkisinden kaynaklandığı ve saldırıların birkaç hafta süreceği senaryosuna dayandığı; savaşın uzaması veya genişlemesi durumunda tahminlerin aşağı yönlü tekrar revize edilebileceği aktarıldı.

