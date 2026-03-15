6 AYDIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.