        Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.03.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

        Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

        Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.

        Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

        Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

        LİGDE 96. RANDEVU

        İki takım, Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise sahadan 10 kez galip ayrıldı.

        Taraflar, 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        Lig maçlarında Beşiktaş, 154 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

        2 İSİM SINIRDA

        Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.

        Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.

        ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

        Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı.

        Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

        HEDEF YENİ SERİ YAKALAMAK

        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak.

        Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.

        Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

        6 AYDIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor.

        Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

        Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

        Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

        İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

        Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh.

