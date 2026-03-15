Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek zirvede puan farkını 7'ye yükseltti. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray, Liverpool karşılaşmasını kazanırken olağanüstü bir efor gösterdi. Böylesine yüksek bir oyun sonrası Başakşehir karşılaşması nasıl olacak diye sorular vardı. Gördük ki, Sarı-Kırmızılı takım her maçı ciddiye alan profesyonellerden oluşuyor. Alınan 3 puan, en yakın rakipleri olan Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aradaki farkı 7'ye çıkardı. Bundan sonra şampiyonluk şansını riske atacakları düşünülemez. Dördüncü şampiyonluk çok yakın.
"G.SARAY RAHAT OYUNLA FARKA KOŞTU"
Bülent Timurlenk (Sabah): İki sol beki sakat ve cezalı olan Başakşehir karşısında başta Barış olmak üzere sağ kanadın hücum performansı maçın kilidiydi. Öyle de oldu. Ebosele her iki yarıda gördüğü sarı kartlarla 56'da soyunma odasına giderken onun yaptığı faulden doğan serbest vuruşa arka direkte Singo, Uzakdoğu stili vurduğunda Başakşehir'in uzun farları kesildi ve sağ şeride çektiler takım aracını... Osimhen'in maç seçmeden süren müthiş futbol aşkı ikinci yarıda ilk yarının kayıp adamı Yunus'un sahne almasıyla birleşince Galatasaray rahat bir oyunla farka koştu.
"BEK KATİLİ BARIŞ ALPER"
Serkan Korkmaz (Fotomaç): Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere en çok kart gösterten oyuncu olan Barış 28. dakikada Ebosele'ye gösterttiği sarı kartla perdeyi açtı ve maçın kaderini tayin etti. Barış'ın başladığı işi 28 dakika sonra Sallai ikinci sarı kartla tamamladı ve Başakşehir on kişi kaldı. Kimse Ebosele'ye kızmasın. Adam gerçekten bu sezon Barış Alper gibi sıra dışı bir güçle baş edebilen, kafa kafaya didişebilen en önemli performansı sergiliyordu.
"SINGO SAKATLIK YAŞAMASAYDI..."
Levent Tüzemen (Sabah): Singo'yu görünce aklıma şu geldi: 70 gün süren sakatlık yaşamasaydı, Avrupa ve lig kulvarında Galatasaray'a hizmet etseydi, sonuçlar çok daha farklı olur, Galatasaray ligde de puan tablosunda çok daha büyük farka ulaşırdı. Singo, güçlü fiziği, sprinter yapısı, kafa ve ayak olarak topa vurma becerisi olan futbolcu. Başakşehir'e karşı nefis bir gol attı. Bir kafa vuruşu da direkte patladı.