        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler | Son dakika haberleri

        İstanbul Kağıthane'de moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın, yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan'ın olaydan 2 gün önce Mısır tatilinden geldiği öğrenildi. Ayrıca Eraslan'ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un geldiği tespit edildi. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan'ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kağıthane'de moda tasarımcısı, sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27), yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Eraslan’ın olaydan 2 gün önce Mısır tatilinden geldiği öğrenildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri yaptığı çalışmalarda, Eraslan’ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un (28) geldiğini tespit etti.

        İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan’ın ve Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 13 Mart Cuma günü saat 00.25 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre televizyonda yayınlanan bir moda programıyla tanınan moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları evine gitti.

        Kapıyı çaldıklarında açan olmadı. Eraslan'a ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis daireye girdiğinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        "BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının dairede yaptığı inceleme sonrası Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı.

        2 GÜN ÖNCE MISIR’DAN DÖNMÜŞ

        Diğer yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda, Ayşegül Eraslan’ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi. Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan’ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un Eraslan’ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş’un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

        KURTULUŞ’A ŞAKAYLA KARIŞIK TOKAT ATMIŞ

        Soruşturmayı derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay günü Eraslan’ı son kez gören Sunay Kurtuluş’un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu. Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi. Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurt dışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan’ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

        GEÇMİŞTE 2 KEZ BİLEKLERİNİ KESMİŞ

        Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan’ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını, Eraslan ile mesajlaştıklarını ve kendisini engellediğini belirttiği öğrenildi. Kurtuluş’un ifadesinin ardından emniyetten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Eraslan’ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve yakın bir arkadaşına veda mesajı attığı öğrenildi. Diğer yandan Eraslan’ın arkadaşı olan reklamcı Hasan Tufan S.’nin (37) ise ifadesinde arkadaşının sanal medya ünlüsü olduğunu, hesabından intihar paylaşımı yaptığını, Eraslan’ın herhangi bir borcunun ve sağlık sorununun olmadığını, Eraslan’ın 1 yıl önce ve 1 ay önce 2 kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu olayların adli makamlara yansımadığını söylediği öğrenildi.

        'BAZI ŞEYLERİ AŞAMIYORUM' NOTU

        Poliste 'Güveni kötüyü kullanmak' suçundan kaydı olduğu öğrenilen Ayşegül Eraslan’ın evinde yapılan incelemelerde bir mektup ve beyaz renkli bir panoya yazılmış notlar bulundu. Eraslan'ın notlarda 'Ben yıllardır çok iyi bir insandım, insanlara hiç kötülük yapmadım ama kalbim kırık bunu aşamıyorum, özür dilerim. Lütfen köpeklerime iyi bakın, ben bazı şeyleri atlatamıyorum, ya ben hassasım ya da hayat hakikaten kötü, babamdan da özür dilerim annem kadar yalnızım. Bu hayatta ne anne ne baba sevgisi görmedim ki, çok şiddet gördüm çok' yazdığı tespit edildi. Ayrıca evde bulunan ve Eraslan’a ait olduğu düşünülen 3 cep telefonuna incelemek üzere el konuldu.

        BİLEĞİNİ KESİP KENDİSİNİ KUŞAKLA ASMIŞ

        Ölümünden önce sanal medyada paylaştığı intihar mektubundaki Eraslan’ın hayatına son vermeden önce sol bileğini kesmesi nedeniyle kapıda kan olduğu tespit edildi. Bilekteki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar gelmediği bu sırada mektubu yazdığı değerlendirildi. Eraslan’ın notu yazdıktan sonra dubleks evinin ortasındaki merdivene kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüştü.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Evlilik bilmecesi
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        İlber
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!