        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası! Dehşet evinde koca tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası! Dehşet evinde koca tutuklandı!

        İzmir'de iddiaya göre zorla alıkoyduğu ve şiddet uyguladığı karısı Aylin Güler'i 4'üncü kattan attığı belirtilen koca ve birlikte plan yaptığı arkadaşı gözaltına alındı. Korkunç olayda ağır yaralanan Güler'i ittiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Okan Güler, polisteki işlemlerini ardından bugün adliyeye sevk edildi. Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Güler'e yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. ise, polisteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı

        Giriş: 15.03.2026 - 12:02
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İzmir'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin Güler'i (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan Güler (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Aylin Güler, bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Güler, tedaviye alındı. Aylin Güler'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Aylin Güler'in eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

        "ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI" İDDİASI

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin Güler'in eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan Güler, eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin Güler'i kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan Güler'in de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin Güler'in burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan Güler ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

        TUTUKLANDI

        Ağır yaralanan Aylin Güler'i ittiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Okan Güler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Güler’e yardım ettiği önü sürülen arkadaşı, diğer şüpheli A.G. ise, polisteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Anne ve anneannesini öldürüp, 116 parçaya bölen kadına indirimli 2 müebbet

        Zonguldak'ta annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini toplam 116 parçaya ayıran Rabia Çataklı (34) hakkında 'takdiri indirim' uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına hükmedildi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber