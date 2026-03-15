Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası! Dehşet evinde koca tutuklandı!

İzmir'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin Güler'i (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan Güler (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Aylin Güler, bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Güler, tedaviye alındı. Aylin Güler'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

REKLAM

Aylin Güler'in eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

"ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI" İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin Güler'in eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan Güler, eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin Güler'i kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan Güler'in de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin Güler'in burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan Güler ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Aylin Güler'i ittiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Okan Güler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Güler’e yardım ettiği önü sürülen arkadaşı, diğer şüpheli A.G. ise, polisteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.