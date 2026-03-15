David Gilmour'un Pink Floyd'un altı albümünde kullandığı gitar rekor fiyata satıldı. Christie's müzayede evi, gitarın 14,6 milyon dolara satıldığını ve böylece şimdiye kadar satılan en pahalı gitar olduğunu açıkladı.

Gilmour, 1970 ile 1983 yılları arasında İngiliz rock grubunun 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' ve 'The Wall' gibi albümlerinde 'Black Strat' lakaplı 1969 model Fender Stratocaster gitarını kullandı.

Gitar, New York'ta düzenlenen rock müzik hatıra eşyaları müzayedesinde, 21 dakikalık bir teklif verme sürecinin ardından adı açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Beatles üyesi John Lennon'a ait bir piyano da açık artırmada 3,2 milyon dolara satın alındı. Bunun, Beatles'a ait bir hatıra eşyası için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat olduğu düşünülüyor.