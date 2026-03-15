Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

"KORKU DOLU BİR ANDI"

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşi Elif Özkan ile son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli" diye konuştu. Umut Özkan'ın eşi Elif Özkan, gözyaşlarına boğuldu.