Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu Umut Özkan, Beyoğlu'ndaki yangından son anda kurtuldu

        Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan eşi Elif Özkan ile son anda evden çıktı. Özkan, yaşadığı korku dolu anları "Çok zor ve korku dolu bir andı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" sözleriyle anlattı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 15.03.2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

        Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı.

        Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        REKLAM

        "KORKU DOLU BİR ANDI"

        Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşi Elif Özkan ile son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli" diye konuştu. Umut Özkan'ın eşi Elif Özkan, gözyaşlarına boğuldu.

        #Umut Özkan
        #Elif Özkan
        #yangın
        #Beyoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
