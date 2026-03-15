Zendaya parmağındaki alyansla evlilik söylentilerini alevlendirdi

Zendaya, önceki gün Las Vegas'ta yeni filmi 'The Drama'nın tanıtımını yaparken, nişanlısı Tom Holland ile gizlice evlendiği yönündeki söylentileri daha da alevlendirdi.

29 yaşındaki oyuncu, uzun süredir stilisti olan Law Roach'un katıldığı bir etkinlikte çiftin evlendiğini söylemesinin ardından, Zendaya yüzük parmağında alyans görünümlü bir yüzükle görüntülendi.

Robert Pattinson ile birlikte rol aldığı düğün temalı filmin tanıtımı için poz verirken, parmağındaki yüzüğü saklamaktan çekinmemesi, evlendiğini duyurmak istediği şeklinde yorumlandı. Ancak şimdiye dek ne Zendaya ne de Tom Holland'dan evlilik iddiasına dair açıklama geldi.

Zendaya ve Tom Holland 2017'den beri birlikte. İkili, 2016'da 'Spider-Man: Homecoming' filminin setinde tanışmış olsa da, ilişkilerini gizli tuttu. Çift, 2024 yılının sonunda nişanlandı. Şimdi de çiftin kameralardan uzakta, özel bir törenle evlendiği öne sürülüyor.

Holland, daha önce verdiği bir röportajda, ilişkilerini gizli tutmaya kararlı olduklarını söylemiş, "İlişkimiz, inanılmaz derecede korumaya çalıştığımız ve olabildiğince kutsal tutmak istediğimiz bir şey" demişti.