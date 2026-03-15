        Haberler Dünyadan Zendaya parmağındaki alyansla evlilik söylentilerini alevlendirdi

        Zendaya parmağındaki alyansla evlilik söylentilerini alevlendirdi

        Zendaya, Tom Holland ile evlendiği iddiasını henüz doğrulamazken, parmağındaki alyans dikkat çekti

        Giriş: 15.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Evlilik bilmecesi

        Zendaya, önceki gün Las Vegas'ta yeni filmi 'The Drama'nın tanıtımını yaparken, nişanlısı Tom Holland ile gizlice evlendiği yönündeki söylentileri daha da alevlendirdi.

        29 yaşındaki oyuncu, uzun süredir stilisti olan Law Roach'un katıldığı bir etkinlikte çiftin evlendiğini söylemesinin ardından, Zendaya yüzük parmağında alyans görünümlü bir yüzükle görüntülendi.

        Robert Pattinson ile birlikte rol aldığı düğün temalı filmin tanıtımı için poz verirken, parmağındaki yüzüğü saklamaktan çekinmemesi, evlendiğini duyurmak istediği şeklinde yorumlandı. Ancak şimdiye dek ne Zendaya ne de Tom Holland'dan evlilik iddiasına dair açıklama geldi.

        Zendaya ve Tom Holland 2017'den beri birlikte. İkili, 2016'da 'Spider-Man: Homecoming' filminin setinde tanışmış olsa da, ilişkilerini gizli tuttu. Çift, 2024 yılının sonunda nişanlandı. Şimdi de çiftin kameralardan uzakta, özel bir törenle evlendiği öne sürülüyor.

        Holland, daha önce verdiği bir röportajda, ilişkilerini gizli tutmaya kararlı olduklarını söylemiş, "İlişkimiz, inanılmaz derecede korumaya çalıştığımız ve olabildiğince kutsal tutmak istediğimiz bir şey" demişti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
