        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski sevgilisinin kız arkadaşını bıçakla yüzünden yaraladı

        Eski sevgilisinin kız arkadaşını bıçakla yüzünden yaraladı

        Samsun'da genç bir kadın, eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçaklayıp yaraladı. Olayda K.N.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. E.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!

        Samsun’un Atakum ilçesinde E.E. (26), eski sevgilisi U.C.İ.’nin (24) kız arkadaşı K.N.Y.’yi (23) bıçakla yüzünden yaraladı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

        K.N.Y. (23) ve erkek arkadaşı U.C.İ., evde oturduğu sırada alt katta oturan E.E. kapıyı çaldı. E.E., kapıyı açan ev sahibi K.N.Y.’ye bıçakla saldırdı.

        Yaşanan arbedede E.E., K.N.Y.’yi bıçakla yüzünden yaraladı. K.N.Y. ise E.E.’yi kolundan ısırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.N.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. E.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        E.E.’nin U.C.İ.’nin eski kız arkadaşı olduğu, bu nedenle K.N.Y. ile aralarında husumet bulunduğu bildirildi.

        Büyükçekmece'de eski boksör, arkadaşını yumrukla öldürdü iddiası

        Büyükçekmece'de iddiaya göre Seyit Göçüm(47), 2 sene önce eski boksör olan arkadaşı Gürsoy K.'den aldığı 400 bin lirayı, aradan geçen sürede faiziyle yaklaşık 4 milyon lira olarak geri ödedi. Ancak para istemeye devam eden Gürsoy K, anlaşmazlık yaşadığı Göçüm'ü darbetti. Göçüm aldığı yumruk darbesin...
        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber