        Gençlerbirliği: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde puanını 49'a yükseltti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.03.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde puanını 49'a yükseltirken Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

        GOLLER NASIL GELDİ?

        56. DAKİKA | Beşiktaş, Junior Olaitan'ın golü ile maçta öne geçti. Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Junior Olaitan, sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ricardo Velho'nun solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

        67. DAKİKA | Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda topu Ricardo Velho'nun yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu.

        GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI!

        Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, orta alanda Tiago Djalo'ya bir faul yaptı. Hakem Yasin Kol, daha sonra oyunun başlamamasını ve pozisyonu VAR'da incelendiğini işaret etti.

        Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarıyla birlikte ekrana gitti. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Koita'ya kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği, bu kırmızı kartla birlikte Beşiktaş karşısında 18. dakikada 10 kişi kaldı. Gençlerbirliği oyuncuları, hakem Yasin Kol'un bu kararına büyük tepki gösterdi.

        ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞTIRLAR

        Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

        Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.

        Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

        MAÇA YOĞUN İLGİ

        Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi.

        Küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

        Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açılırken, 5 bin civarında siyah-beyazlı futbolsever maçı statta izledi.

