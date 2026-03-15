Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu! | Son dakika haberleri

        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli yaşlı adam havaya savuruldu!

        Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. İznik'te yaşanan olayda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 63 yaşındaki Ahmet Fidan hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise yaşlı adamın havaya savrulduğu dehşet dolu anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 17:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!

        Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan’ın (63), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre görüntülerde, kazadan saniyeler sonra çevredeki bir vatandaşın Fidan'a kalp masajı yaptığı anlar da yer aldı.

        Kaza, 11 Mart’ta saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. G.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgede bulunan bir kişi ise kalbinin durduğu düşüncesiyle sağlık ekipleri gelene kadar Fidan’a kalp masajı yaptı.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Fidan’ı, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., kazadan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan kazanın, çevredeki bir evin bahçesindeki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı Fidan’ın havada metrelerce takla atarak yerde düştüğü görüldü.

        Kazadan saniyeler sonra çevredeki bir kişinin Ahmet Fidan’ın yardımına koşarak kalp masajı yapmaya başladığı da görüntülerde yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar

        (DHA) İstanbul'un Fatih ilçesinde ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişiyi darp ettikleri iddia edilen ve o anları sanal medyada paylaşan 18 yaşından küçük 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber