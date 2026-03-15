        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!

        Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını sürdürdü. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı. Dış sahada 25 puan toplayan siyah-beyazlılar iç sahada ise 24 puan aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.

        Ligin 26. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 18. dakikada 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

        İkinci devre baskısını artıran Beşiktaş, 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada serbest vuruştan Orkun Kökçü'nün attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükseltti.

        DEPLASMAN PERFORMANSI İÇ SAHAYI GEÇTİ

        Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

        Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.

        İstanbul temsilcisin 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

