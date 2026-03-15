        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta aile faciası: Babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta aile faciası: Babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

        Sivas'ta aile faciası yaşandı. 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini tabancayla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 22:05 Güncelleme:
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!

        Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini tabancayla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, tabancayla vurulan baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde silahla yaralanma ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde baba S.Y. ile oğlu M.Y'nin hayatını kaybettiği, babaanne N.Y'nin ise yaralandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Olayın faili olan, suça sürüklenen çocuk U.B.Y. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
