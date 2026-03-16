İddia: İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney tedavi için Rusya'ya mı gitti?

İsrail basının Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesinden aldığı haberde, İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in Rusya'ya götürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin "Hamaney'e yakın üst düzey bir kaynağa" dayandırdığı haberinde Mücteba Hamaney'in perşembe günü gizli bir Rus operasyonuyla İran'dan çıkarılarak Moskova’ya götürüldüğünü öne sürdü.

Habere göre Hamaney, babası Ayettulah Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarında yaralanmıştı ve şu an ise Moskova'da tedavi görüyor.

Gazete ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Hamaney'in İsrail ve ABD saldırılarının hedefi olmadan güvenli şekilde tedavi edilebilmesi için Rusya'ya getirilmesini önerdiğini ileri sürdü.

Haberde, Hamaney'in Rusya'ya giderken yanında İranlı doktorlardan oluşan bir ekip bulunduğu da ifade edildi.

ARAKÇİ: SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada Hamaney'in sağlık durumunun "son derece iyi olduğunu" ve "durumu kontrol ettiğini ve görev başında bulunduğunu" söyledi.

Arakçi, Hamaney'in halkın karşısına çıkış zamanının tamamen kendi takdirinde olduğunu belirtti.

"HAMANEY İLK AÇIKLAMASINI KENDİ YAZMADI" İDDİASI

Ayrıca gazeteye konuşan Hamaney'e yakın bir kaynak, geçen hafta İran devlet televizyonunda okunan yazılı açıklamanın yeni lider tarafından kaleme alınmadığını ve hatta okunmadan önce kendisine gösterilmediğini iddia etti.

Aynı kaynak, söz konusu metnin İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani tarafından yazılmış olabileceğini öne sürdü. Bunun gerekçesi olarak da metnin, Laricani'nin son günlerde yaptığı diğer açıklamalara neredeyse birebir benzemesi gösterildi.

Mücteba Hamaney'in 8 Mart akşamı seçildiğinin açıklanmasının ardından günlerce açıklama yapmaması merak konusu olmuştu. Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin iddialar ortaya atılırken Hamaney, 12 Mart günü yazılı bir açıklama yapmıştı. İran yetkilileri, Hamaney'in yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

ABD'DEN HAMANEY VE ÜST DÜZEY YETKİLİLER İÇİN ÖDÜL

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth cuma günü yaptığı açıklamada, Hamaney'in yaralı olduğunu söyledi.

ABD yönetimi cuma günü ayrıca Hamaney ve birkaç üst düzey İranlı askeri ve istihbarat yetkilisi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.