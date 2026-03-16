Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İddia: İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney tedavi için Rusya'ya mı gitti? | Dış Haberler

        İddia: İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney tedavi için Rusya'ya mı gitti?

        İsrail basınında yer alan haberde, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğü iddia edildi. Babası Ayettulah Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı bilinen Hamaney'in Moskova'da tedavi gördüğü öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevinin başında olduğunu söyledi

        Kaynak
        Giriş: 16.03.2026 - 08:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?

        İsrail basının Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesinden aldığı haberde, İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in Rusya'ya götürüldüğü iddia edildi.

        Gazetenin "Hamaney'e yakın üst düzey bir kaynağa" dayandırdığı haberinde Mücteba Hamaney'in perşembe günü gizli bir Rus operasyonuyla İran'dan çıkarılarak Moskova’ya götürüldüğünü öne sürdü.

        Habere göre Hamaney, babası Ayettulah Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarında yaralanmıştı ve şu an ise Moskova'da tedavi görüyor.

        REKLAM

        Gazete ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Hamaney'in İsrail ve ABD saldırılarının hedefi olmadan güvenli şekilde tedavi edilebilmesi için Rusya'ya getirilmesini önerdiğini ileri sürdü.

        Haberde, Hamaney'in Rusya'ya giderken yanında İranlı doktorlardan oluşan bir ekip bulunduğu da ifade edildi.

        ARAKÇİ: SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada Hamaney'in sağlık durumunun "son derece iyi olduğunu" ve "durumu kontrol ettiğini ve görev başında bulunduğunu" söyledi.

        Arakçi, Hamaney'in halkın karşısına çıkış zamanının tamamen kendi takdirinde olduğunu belirtti.

        "HAMANEY İLK AÇIKLAMASINI KENDİ YAZMADI" İDDİASI

        Ayrıca gazeteye konuşan Hamaney'e yakın bir kaynak, geçen hafta İran devlet televizyonunda okunan yazılı açıklamanın yeni lider tarafından kaleme alınmadığını ve hatta okunmadan önce kendisine gösterilmediğini iddia etti.

        Aynı kaynak, söz konusu metnin İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani tarafından yazılmış olabileceğini öne sürdü. Bunun gerekçesi olarak da metnin, Laricani'nin son günlerde yaptığı diğer açıklamalara neredeyse birebir benzemesi gösterildi.

        REKLAM

        Mücteba Hamaney'in 8 Mart akşamı seçildiğinin açıklanmasının ardından günlerce açıklama yapmaması merak konusu olmuştu. Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin iddialar ortaya atılırken Hamaney, 12 Mart günü yazılı bir açıklama yapmıştı. İran yetkilileri, Hamaney'in yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

        ABD'DEN HAMANEY VE ÜST DÜZEY YETKİLİLER İÇİN ÖDÜL

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth cuma günü yaptığı açıklamada, Hamaney'in yaralı olduğunu söyledi.

        ABD yönetimi cuma günü ayrıca Hamaney ve birkaç üst düzey İranlı askeri ve istihbarat yetkilisi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Sağanak yağmur ve kar var
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
