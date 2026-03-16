        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için uyarı! Sağanak yağmur ve kar var - 16 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için uyarı! Sağanak yağmur ve kar var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

        Giriş: 16.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar var
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Bulutlu 11°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 13°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

