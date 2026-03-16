        Trafik cezası tutanaklarından 127 bin kaçak işçi yakalandı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Trafik cezası tutanaklarından 127 bin kaçak işçi yakalandı

        Sosyal Güvenlik Kurumu, çeşitli kurumlardan gelen veriler ve bilgi paylaşımı sayesinde 2025 yılında 334 bin 150 işçinin kaçak çalıştığını tespit etti. Kaçak işçilerin 127 bin 394'ü ticari araç trafik cezası tutanaklarından, 11 bin 539'u ise asayiş denetim tutanaklarından ortaya çıkartıldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 16.03.2026 - 07:11 Güncelleme:
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı istihdamla üç koldan mücadele ediyor. Bir yandan sosyal güvenlik denetmenleri ve SGK müfettişleri denetim yaparken, bir yandan da kayıt dışı istihdam (KADİM) uygulaması ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplanan veriler ve bilgiler analiz ediliyor. Bu kapsamda bankalar ve tüm bakanlıklar dahil kamu idarelerinden SGK’ya 2014 yılından beri bilgi ve belge geliyor. Örneğin bankadan tüketici kredisi çekmek veya kredi kartı almak için iş yerlerinden alınarak bankalara verilen bilgiler SGK ile paylaşılıyor. SGK Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik denetimlerinde kesilen idari para cezaları ile asayiş denetim tutanaklarına erişebiliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        SGK bünyesinde 2011 yılından beri faaliyet gösteren KADİM servisleri, bankalardan ve kamu idarelerinden gelen verileri analiz ederek kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerini ve işçileri tespit ediyor. Son yıllarda yapay zekânın kullanım olanaklarının gelişmesiyle yüz milyonlarca veriyi inceleyip analiz etmek kolaylaştığı için daha etkili sonuçlar alınmaya başlandı.

        BAŞKA KURUMLARDAN GELEN 2,1 MİLYON EVRAK İNCELENDİ

        2025 yılında KADİM servisleri 2.082.137 evrakı inceleyerek 7.141 iş yerinin tescilsiz olduğunu, 334.150 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığını tespit etti. Kaçak işçilerin 127.394’ünün 433 bin ticari araç trafik ceza tutanağının incelenmesi sonucu yakalanması dikkat çekti. Trafik ceza tutanakları sayesinde ayrıca 3.659 iş yerinin tescilinin yapılmadığı belirlendi. Asayiş denetim tutanaklarının incelenmesiyle de 11.359 kaçak işçi yakalandı.

        KADİM servislerinin diğer kurumlardan gelen yaklaşık 1,5 milyon evraktaki incelemeler sonucunda ise 3.079 iş yerinin tescilsiz olduğu ve 189.095 işçinin kaçak çalıştırıldığı tespit edildi.

        SGK 2025 yılında programlı denetimler kapsamında yüzde 10’u yabancı uyruklulara ait işletmeler ile yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak çalıştığı iş yerlerine öncelik verdi. Ayrıca program dışı ihbar ve şikâyetler üzerine de denetimler gerçekleştirdi.

        Böylece, KADİM servisleri ve SGK denetmenlerince yürütülen denetimler sırasında toplam 369.573 kişinin kaçak çalıştığı tespit edildi. Ayrıca 3.968 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

        PARA CEZASI KATLANIYOR

        Çalıştırdığı işçinin işe giriş bildirgesini SGK’ya vermeyen, yani kaçak işçi çalıştıran işverenlere 2026 yılında işçi başına 33.030 TL para cezası uygulanıyor. İşçinin işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından veya SGK’nın denetimlerinden ya da bankalar ile diğer kamu idarelerinden alınan belgelerden anlaşılması halinde işçi başına uygulanan para cezası ikiye katlanarak 66.060 TL’ye çıkıyor. Bir yıl içinde tekrar kaçak işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde ise işçi başına ödenecek ceza tutarı 165.150 TL’ye yükseliyor.

