Nebius Group, Meta ile 27 milyar dolarlık dev yapay zeka altyapı anlaşması imzaladı

Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü gelişim, teknoloji devlerini büyük yatırımlara yöneltiyor. OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi öncü şirketler, milyarlarca dolarlık bütçelerle en güçlü modelleri eğitmek ve yeni nesil uygulamaları hayata geçirmek için devasa hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu rekabette geride kalmamak isteyen teknoloji şirketleri, kendi veri merkezlerini kurmanın yanı sıra uzman yapay zeka bulut sağlayıcılarıyla uzun vadeli, yüksek hacimli anlaşmalara imza atıyor. Nebius Group’un Meta ile duyurduğu yeni anlaşma, tam da bu trendin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

META İLE BEŞ YILLIK STRATEJİK ORTAKLIK

Nebius Group, bugün yaptığı açıklamayla Meta Platforms ile beş yıllık yeni bir yapay zeka altyapı anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Nebius, 2027 başından itibaren birden fazla lokasyonda Meta’ya toplam 12 milyar dolar değerinde özel AI kapasitesi sağlayacak.

TOPLAM SÖZLEŞME DEĞERİ 27 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Şirket açıklamasında, anlaşmanın temel kapasite taahhüdünün 12 milyar dolar olduğu, ancak Meta’nın ek ihtiyaçları karşılandığında toplam sözleşme değerinin 27 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Bu yapı, Nebius’un AI bulut iş kolunun büyümesini hızlandırırken, fazla kapasitenin üçüncü taraf müşterilere de pazarlanmasına imkân tanıyacak.

NEBIUS’UN YAPAY ZEKA ALTYAPISINDAKİ YÜKSELİŞİ

Eski Yandex altyapısından evrilen Nebius Group, “neo-cloud” yaklaşımıyla yapay zeka altyapı pazarında hızla büyüyen isimlerden biri haline geldi. Daha önce Microsoft ile milyar dolarlık anlaşmalar yapan şirket, NVIDIA gibi liderlerle yakın iş birliği yaparak kapasitesini sürekli genişletiyor. Meta ile yapılan bu yeni anlaşma, Nebius’un 2026 ve sonrası için koyduğu iddialı büyüme hedeflerini güçlü bir şekilde destekliyor.