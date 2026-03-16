Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.899,02 %-1,48
        DOLAR 44,1830 %-0,03
        EURO 50,6942 %0,40
        GRAM ALTIN 7.084,31 %-0,72
        FAİZ 39,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,71 %-3,38
        BITCOIN 73.310,00 %2,19
        GBP/TRY 58,6514 %0,24
        EUR/USD 1,1468 %0,45
        BRENT 103,64 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 11.582,84 %-0,72
        Nebius Group, Meta ile 27 milyar dolarlık dev yapay zeka altyapı anlaşması imzaladı

        Nebius Group, Meta ile 27 milyar dolarlık dev yapay zeka altyapı anlaşması imzaladı

        Nebius Group, Meta Platforms ile beş yıllık stratejik bir anlaşma imzalayarak sosyal medya devine birden fazla lokasyonda toplam 12 milyar dolarlık özel yapay zeka kapasitesi sağlayacak. Anlaşmanın toplam potansiyel sözleşme değeri 27 milyar dolara ulaşabiliyor. Bu dev anlaşma, yapay zeka altyapısında hızla yükselen Nebius'un sektördeki konumunu güçlendirirken, büyük teknoloji şirketlerinin yoğun AI yatırımları ve bulut kapasite ihtiyacını bir kez daha gözler önüne seriyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması

        Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü gelişim, teknoloji devlerini büyük yatırımlara yöneltiyor. OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi öncü şirketler, milyarlarca dolarlık bütçelerle en güçlü modelleri eğitmek ve yeni nesil uygulamaları hayata geçirmek için devasa hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu rekabette geride kalmamak isteyen teknoloji şirketleri, kendi veri merkezlerini kurmanın yanı sıra uzman yapay zeka bulut sağlayıcılarıyla uzun vadeli, yüksek hacimli anlaşmalara imza atıyor. Nebius Group’un Meta ile duyurduğu yeni anlaşma, tam da bu trendin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

        META İLE BEŞ YILLIK STRATEJİK ORTAKLIK

        Nebius Group, bugün yaptığı açıklamayla Meta Platforms ile beş yıllık yeni bir yapay zeka altyapı anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Nebius, 2027 başından itibaren birden fazla lokasyonda Meta’ya toplam 12 milyar dolar değerinde özel AI kapasitesi sağlayacak.

        TOPLAM SÖZLEŞME DEĞERİ 27 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

        Şirket açıklamasında, anlaşmanın temel kapasite taahhüdünün 12 milyar dolar olduğu, ancak Meta’nın ek ihtiyaçları karşılandığında toplam sözleşme değerinin 27 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Bu yapı, Nebius’un AI bulut iş kolunun büyümesini hızlandırırken, fazla kapasitenin üçüncü taraf müşterilere de pazarlanmasına imkân tanıyacak.

        NEBIUS’UN YAPAY ZEKA ALTYAPISINDAKİ YÜKSELİŞİ

        Eski Yandex altyapısından evrilen Nebius Group, “neo-cloud” yaklaşımıyla yapay zeka altyapı pazarında hızla büyüyen isimlerden biri haline geldi. Daha önce Microsoft ile milyar dolarlık anlaşmalar yapan şirket, NVIDIA gibi liderlerle yakın iş birliği yaparak kapasitesini sürekli genişletiyor. Meta ile yapılan bu yeni anlaşma, Nebius’un 2026 ve sonrası için koyduğu iddialı büyüme hedeflerini güçlü bir şekilde destekliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
