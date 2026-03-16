İngiltere'de Kent Üniversitesinde menenjit salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Ülke basınında yer alan haberlerde, Canterbury bölgesindeki menenjit salgını nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Hastaneye kaldırılanların çoğunun 18-21 yaşları arasında olduğu ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin de 18-21 yaşları arasında olduğu, bunlardan birinin üniversite öğrencisi olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgın nedeniyle aralarında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçerek durum hakkında bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

REKLAM

UKHSA uzmanlarının, yakın temaslıları belirlemek amacıyla hastalığa yakalanan kişilerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

UKHSA Sözcüsü de salgın sonrası Canterbury bölgesindeki bazı öğrencilere antibiyotik sağlandığını, ancak hastalığın spesifik türünün henüz belirlenemediğini açıkladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye göre salgının, hastalanan bazı kişilerin katıldığı Canterbury'deki bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

MENENJİTİN BAŞLICA BELİRTİLERİ

Menenjitin başlıca belirtilerinin, yüksek ateş, kusma ve giderek şiddetlenen baş ağrısı olduğu, ayrıca hayati risk taşıyan sepsise yol açabildiği ifade edildi.

Menenjit ve sepsis belirtileri görülen kişilere en yakın acil servise başvurmaları ya da 999 acil hattını aramaları çağrısı yapıldı.

UKHSA Güneydoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Trish Mannes, menenjit belirtilerinin bazen soğuk algınlığı, grip ya da alkol sonrası rahatsızlık gibi diğer hastalıklarla kolaylıkla karıştırılabildiğini belirtti.

Mannes, öğrencilerin ve personelin yeni vakalar konusunda endişe duymasının anlaşılabilir olduğunu dile getirerek, "Ancak, vakalarla yakın temaslı kişilere tedbir amacıyla antibiyotik verildiğini hatırlatarak onları rahatlatmak isteriz" ifadesini kullandı.