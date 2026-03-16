        İngiltere'de Kent Üniversitesinde menenjit salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

        İngiltere'de Kent Üniversitesinde menenjit salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

        İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde ortaya çıkan menenjit salgınında 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:34 Güncelleme:
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü

        Ülke basınında yer alan haberlerde, Canterbury bölgesindeki menenjit salgını nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

        Hastaneye kaldırılanların çoğunun 18-21 yaşları arasında olduğu ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu ifade edildi.

        Hayatını kaybeden 2 kişinin de 18-21 yaşları arasında olduğu, bunlardan birinin üniversite öğrencisi olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

        30 BİNDEN FAZLA KİŞİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

        İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgın nedeniyle aralarında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçerek durum hakkında bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

        UKHSA uzmanlarının, yakın temaslıları belirlemek amacıyla hastalığa yakalanan kişilerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

        UKHSA Sözcüsü de salgın sonrası Canterbury bölgesindeki bazı öğrencilere antibiyotik sağlandığını, ancak hastalığın spesifik türünün henüz belirlenemediğini açıkladı.

        İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye göre salgının, hastalanan bazı kişilerin katıldığı Canterbury'deki bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

        MENENJİTİN BAŞLICA BELİRTİLERİ

        Menenjitin başlıca belirtilerinin, yüksek ateş, kusma ve giderek şiddetlenen baş ağrısı olduğu, ayrıca hayati risk taşıyan sepsise yol açabildiği ifade edildi.

        Menenjit ve sepsis belirtileri görülen kişilere en yakın acil servise başvurmaları ya da 999 acil hattını aramaları çağrısı yapıldı.

        UKHSA Güneydoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Trish Mannes, menenjit belirtilerinin bazen soğuk algınlığı, grip ya da alkol sonrası rahatsızlık gibi diğer hastalıklarla kolaylıkla karıştırılabildiğini belirtti.

        Mannes, öğrencilerin ve personelin yeni vakalar konusunda endişe duymasının anlaşılabilir olduğunu dile getirerek, "Ancak, vakalarla yakın temaslı kişilere tedbir amacıyla antibiyotik verildiğini hatırlatarak onları rahatlatmak isteriz" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Barış Alper Yılmaz, annesi ile horon tepti

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, annesi Emine Yılmaz ile horon teptiği anları paylaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar