Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.892,84 %-1,53
        DOLAR 44,1845 %-0,02
        EURO 50,7175 %0,45
        GRAM ALTIN 7.084,49 %-0,72
        FAİZ 39,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,82 %-3,29
        BITCOIN 73.804,00 %2,87
        GBP/TRY 58,6746 %0,28
        EUR/USD 1,1475 %0,51
        BRENT 103,16 %-0,02
        ÇEYREK ALTIN 11.583,14 %-0,72
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten KOBİ'lere finansman açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten KOBİ'lere finansman açıklaması

        Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) tarafından, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla Dünya Bankası garantisiyle yürütülecek "İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi" için 1,5 milyar Euro tutarında finansman temin edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu çerçevede, istihdam ve finansmana erişimin artırılması, başta gençler ve kadınlar olmak üzere girişimciliğin desteklenmesi için uygun koşullu kaynak temin ediyoruz. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır" dedi

        Giriş: 16.03.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman

        Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları hız kesmiyor.

        Vakıfbank tarafından yürütülecek, Dünya Bankası garantili İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi'ne ilişkin anlaşmalar imzalandı. Proje kapsamında, Vakıfbank'ın muhtelif kreditörlerden temin edeceği uzun vadeli ve uygun koşullu toplam 1,5 milyar Euro tutarındaki finansmanın, 750 milyon Euro'luk kısmına Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığın karşı garantisi sağlandı.

        Projeyle, KOBİ'lere uygun maliyetli finansman sunulacak. Ayrıca, işletmelerin yeni ve daha iyi istihdam imkanı oluşturması da amaçlanıyor.

        Öte yandan projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek, afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler ve kalkınmada öncelikli bölgelerdeki işletmelere finansman sağlanmasına, özellikle kadın ve genç istihdamının desteklenmesine öncelik verilecek.

        REKLAM

        "18 MİLYAR DOLAR DAHA KAYNAK HEDEFLENİYOR"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek her türlü konuda Dünya Bankası ile tesis edilen işbirliğinin, kararlılıkla sürdürüleceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu çerçevede, istihdam ve finansmana erişimin artırılması, başta gençler ve kadınlar olmak üzere girişimciliğin desteklenmesi için uygun koşullu kaynak temin ediyoruz. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır. Türkiye, aktif portföy büyüklüğü bakımından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında dünyada birinci, Dünya Bankasında ikinci sırada, Asya Altyapı Yatırım Bankasında bölgesel birinci, İslam Kalkınma Bankasında bölgesel ikinci konumda."

        Şimşek, Dünya Bankası ile 2024-2028 dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında, mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolar daha kaynak hedeflendiğini, böylece toplam finansmanın 35 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 13 Mart 2026 (Hürmüz'ün Vanası Kimin Elinde?)

        Türkiye'yi savaşa çekmek isteyen kim? Füzeler nasıl Türkiye'ye geliyor? Devrim Muhafızları darbe mi yaptı? Yeni lider nasıl seçildi? İran Hürmüz'e mayın döşedi mi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Akademisyen Dr. Barış Adıbell...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü