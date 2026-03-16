Volkan Konak'ın eşi Selma Konak: 14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden...

7 yıl harabe evde alıkonulan çocuk, DNA testi sonrası kendisini 'terk ettiği' söylenen annesine teslim edilecek

Bursa'da Umut K.'nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırdığı, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evde bulunan N.S. (7), Almanya'dan gelen annesi ile buluştu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'ye travma yaşamaması için Rebecca S.'nin annesi olduğu söylenmedi. Babası ve babaannesinin N.S.'ye kaçırılıp tutulduğu yıllarda sürekli 'Annen seni terk etti' dedikleri belirtildi. (DHA)