Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Volkan Konak'ın eşi Selma Konak: 14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden...

        Volkan Konak'ın eşi Selma Konak: 14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden...

        Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, merhum sanatçıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait videoyu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."

        Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

        Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Volkan Konak, ailesi tarafından anılmaya devam ediyor. Merhum şarkıcının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Selma Konak, yayımladığı videoda Volkan Konak ve çocuklarıyla birlikte kutladıkları son doğum gününden görüntülere yer verdi.

        "14 GÜN SONRA SENSİZ KALACAĞIMI BİLMEDEN"

        Selma Konak, paylaşımına "Geçen sene bugün böyle kutlamıştık doğum günümü. 14 gün sonra tamamen sensiz kalacağımı bilmeden... Gittiğin yer ışık olsun bir tanem, aşkımız bana emanet" ifadelerini not düştü.

        Volkan Konak, 1992'de evlendiğinde maddi sıkıntıları nedeniyle düğün yapamamıştı. Konak, 2023 yılında eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğün yapmıştı.

        Çiftin; Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 yıl harabe evde alıkonulan çocuk, DNA testi sonrası kendisini 'terk ettiği' söylenen annesine teslim edilecek

        Bursa'da Umut K.'nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırdığı, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evde bulunan N.S. (7), Almanya'dan gelen annesi ile buluştu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'ye travma yaşamaması için Rebecca S.'nin ...
        #volkan konak
        #Selma Konak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Ramazan Günlüğü
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
