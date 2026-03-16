Volkan Konak'ın eşi Selma Konak: 14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden...
Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, merhum sanatçıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait videoyu paylaştı
Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Volkan Konak, ailesi tarafından anılmaya devam ediyor. Merhum şarkıcının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Selma Konak, yayımladığı videoda Volkan Konak ve çocuklarıyla birlikte kutladıkları son doğum gününden görüntülere yer verdi.
"14 GÜN SONRA SENSİZ KALACAĞIMI BİLMEDEN"
Selma Konak, paylaşımına "Geçen sene bugün böyle kutlamıştık doğum günümü. 14 gün sonra tamamen sensiz kalacağımı bilmeden... Gittiğin yer ışık olsun bir tanem, aşkımız bana emanet" ifadelerini not düştü.
Volkan Konak, 1992'de evlendiğinde maddi sıkıntıları nedeniyle düğün yapamamıştı. Konak, 2023 yılında eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğün yapmıştı.
Çiftin; Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.