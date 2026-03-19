Son dakika: Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa İran'ın bölge ülkelerine saldırıları da bir o kadar yanlış. Bu saldırıların durması gerektiğini İranlı muhataplarımıza söylüyoruz.

Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır.

İran derhal saldırılarını durdurmalıdır. Deniz güvenliğini tehdit eden eylemlerden kaçınılmalıdır.

Katar'la stratejik ortaklığımız büyüyor. Türkiye ve Katar iki kardeş ülkedir ve omuz omuza durmaktadır. İlişkilerimizi savunma sanayinde geliştirmeyi istiyoruz.

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir.

Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz ve nerede durduklarını anlamaya çalışıyoruz.

Bütün dünya savaşın durmasını istiyor. İran'ın bölge ülkelerine saldırmasını haklılaştıracak bir şey yok."

"Güvenin yeniden tesis edilmesi lazım"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de şunları söyledi:

"İran'ın saldırılarıyla birlikte güven ortadan kalktı. Yeniden güven inşa edilmesi gerekiyor. İran halkıyla ortak bir geçmişimiz var. Biz barış içinde yaşamak, çatışmalardan kaçınmak istiyoruz. Sorumsuz kararların hayata geçirilmemesini istiyoruz. Bu kararlar tüm bölgeyi çıkmaza sokuyor ve şiddet sarmalına dönüştürüyor.

Bu öncelikle İsrail'in başlattığı bir savaş ama İran buna karşılık olarak komşularını da vurmaya başladı."