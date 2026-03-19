        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz | Dış Haberler

        Son dakika: Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da açıklamalarda bulundu: "Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır. İran derhal saldırıları durdurmalı."

        Giriş: 19.03.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa İran'ın bölge ülkelerine saldırıları da bir o kadar yanlış. Bu saldırıların durması gerektiğini İranlı muhataplarımıza söylüyoruz.

        Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır.

        İran derhal saldırılarını durdurmalıdır. Deniz güvenliğini tehdit eden eylemlerden kaçınılmalıdır.

        Katar'la stratejik ortaklığımız büyüyor. Türkiye ve Katar iki kardeş ülkedir ve omuz omuza durmaktadır. İlişkilerimizi savunma sanayinde geliştirmeyi istiyoruz.

        REKLAM

        Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir.

        Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz ve nerede durduklarını anlamaya çalışıyoruz.

        Bütün dünya savaşın durmasını istiyor. İran'ın bölge ülkelerine saldırmasını haklılaştıracak bir şey yok."

        "Güvenin yeniden tesis edilmesi lazım"

        Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de şunları söyledi:

        "İran'ın saldırılarıyla birlikte güven ortadan kalktı. Yeniden güven inşa edilmesi gerekiyor. İran halkıyla ortak bir geçmişimiz var. Biz barış içinde yaşamak, çatışmalardan kaçınmak istiyoruz. Sorumsuz kararların hayata geçirilmemesini istiyoruz. Bu kararlar tüm bölgeyi çıkmaza sokuyor ve şiddet sarmalına dönüştürüyor.

        Bu öncelikle İsrail'in başlattığı bir savaş ama İran buna karşılık olarak komşularını da vurmaya başladı."

        Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda 8 bin 582 tarihi eser ele geçirildi

        SANCAKTEPE'de jandarma ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 8 bin 582 adet tarihi eser ele geçirildi. (DHA)

        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
