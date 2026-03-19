        Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU (Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş) - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Hyeon-Gyu Oh ve Orkun Kökçü'den gelirken; lacivert-beyazlıların tek golünü ise Adrian Benedyczak kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.03.2026 - 18:54
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yla kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2'de Orkun Kökçü kaydetti. Lacivert-beyazlıların tek golü ise 57. dakikada Adrian Benedyczak'tan (p) geldi.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş 52 puana yükseldi. Ligde 2 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise 24 puanda kaldı.

        Ligin 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        REKLAM

        11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.

        22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.

        45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

        Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

        53. dakikada Kasımpaşa, penaltı kazandı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarından kullanılan frikikte Arous, Murillo'nun ayakla yaptığı müdahale sonundan ceza sahası içinde yer kalırken hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi.

        57. dakikada Benedyczak'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci Ersin Destanoğlu, ayrı köşelere gitti: 2-1.

        79. dakikada Beşiktaş, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün başlattığı atakta Rashica, aldığı pasla soldan ceza sahasına girdi. Oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder altıpasın gerisinde tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti.

        81. dakikada Olaitan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cengiz'in top yere değmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını bir kez daha engelledi.

        90+5. dakikada sağdan Cafu'nun kullandığı frikikte altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

        Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

