Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayseri haberleri: Altınları çalıp eşeğe binerek kaçmıştı... Tüm dünyanın konuştuğu soygunda yeni gelişme!

        Altınları çalıp eşeğe binerek kaçmıştı... Tüm dünyanın konuştuğu soygunda yeni gelişme!

        Kayseri'de çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenklerini kıran şüpheli, 150 gram ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan şüphelinin sakladığı altınlar toprağa gömülü halde bulunup sahibine teslim edildi. Olay anı kameralara yansırken, şüphelinin hırsızlık sonrası eşekle uzaklaştığı görüldü. Hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de çalıntı forkliftle kepenklerini kırarak girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, olay yerinden eşekle kaçan Mehmet Ç. (26) hakkında 3 farklı suçtan toplam 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        FORKLİTLE KEPENKLERİ KIRDI

        DHA'daki habere göre olay; 9 Şubat’ta saat 04.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı.

        KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

        Şüpheli kameradan tespit edilip, yakalanırken, toprağa gömülü halde bulunan 150 gram ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

        REKLAM

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Ç.’nin forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü.

        EŞEĞE BİNİP UZAKLAŞTI

        Dükkandan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mehmet Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Mala zarar verme', 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

        "ALKOL ALMAK İÇİN FORKLİFTE BİNDİM"

        İddianamede ifadesine de yer verilen Mehmet Ç., "İldem'e kadar bana ait eşek üzerinde gittim. Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip, alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim" dedi.

        "KİMSE BENİ YÖNLENDİRMEDİ"

        İlk olarak vitrine yöneldiğini de anlatan Mehmet Ç., "Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip, yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin'e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu, bu yüzden gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları, babam işyerine teslim etti. İşyerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" ifadeleri yer aldı. Mehmet Ç., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
