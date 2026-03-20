The Economist'ten savaş yorumu: Kör öfke

The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı kararına dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı kapakta "Kör Öfke Operasyonu" başlığı tercih edildi.

Kapak yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

"Donald Trump'a karşı asla bahse girmeyin. 6 Ocak 2021'de destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlemesine rağmen, 2024'te daha büyük bir oy oranıyla yeniden seçilen bu adam gibi siyasi yer çekimine meydan okuyan başka bir siyasetçi yok. Yine de başkanlığının gidişatını durdurmak için İran'a karşı başlattığı düşüncesiz ve umursamaz savaştan daha hassas bir şekilde tasarlanmış bir kriz hayal etmek zor. Kısa süren bir savaş bile ikinci döneminin seyrini değiştirecektir. Aylarca süren bir savaş ise onu yerle bir edebilir.

Bunun nedeni, İran'a karşı mücadelenin Sayın Trump'ın üç siyasi süper gücünü azaltmasıdır: Dünyaya kendi gerçekliğini dayatma yeteneği, acımasızca nüfuz kullanma kabiliyeti ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki hakimiyeti. İran olmasa bile, Trumpçı güçlerin etkinliğinin ara seçimlerden sonra azalması muhtemeldi. Savaşlar değişimi hızlandırır."