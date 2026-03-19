Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kula yönünden Salihli istikametine giden Samet Ulusoy (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Karakurt’un (35) kullandığı otomobil ve Hasan Evren (44) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt’un hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) yaralandı.

4'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt, Aras Kaygısız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt’un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.