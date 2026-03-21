Adana’da kardeşlere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Cezaevinden kurtulmak için çocuk doğuran hırsızlar için hakimden çarpıcı başvuru: "İnfaz ertelemesi suistimal ediliyor"

(İHA) - Kadın hükümlülere tanınan "çocuk nedeniyle infaz ertelemesi" uygulamasıyla ilgili Samsun'da yaşanan bir olay sonrası yargıdan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir hâkim, uygulamanın bazı kişilerce suistimal edildiği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu.