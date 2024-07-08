Üçüncü neslinde Dacia logosunu terk ederek Renault logosu ile Türkiye'de satılacak Duster'in, sır gibi saklanan fiyatı ortaya çıktı.

Duster'ın ön siparişe açan Renault Türkiye, henüz aracın resmi fiyatlarını yayınlamadı.

Fakat, Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne yansıyan fiyatlara göre, yeni Duster 1 milyon 234 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

Renault logolu Duster'ın en donanımlı fiyatının ise 1 milyon 616 bin TL olduğunu Kasko Değer Listesi'nden öğreniyoruz.

Yeni neslinde Dacia logolu Duster Romanya'da, Renault logolu Duster ise Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasında üretilecek. Bu durum, kuşkusuzu Türkiye'nin otomotiv ihracatına da olumlu katkı sağlayacak.

REKLAM 3 FARKLI MOTOR, 2 DONANIM Peki yeni Duster'da hangi donanımlar ve motor seçenekleri bulunuyor? Bu soruların yanıtı da yine Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde yer alıyor. Renault'un yeni SUV modeli, hibrit, yarı hibrit ve LPG'li seçenekler ile yollara çıkacak. Dacia Duster Bursalı oldu! Haberi Görüntüle 4 tekerlekten çekiş sistemi ise sadece yarı hibrit motorlar ile alınabilecek. Yarı hibrit motorlar 130 beygir, E-Teach hibrit motorlar ise 145 beygir güç çıkışına sahip. LPG'li Duster ise 100 beygir güç üretiyor. Duster'da iki Evolution ve Techno olmak üzere iki farkl donanım seçeneği yer alacak. Giriş versiyon olan Evolution pakette, üç motor seçeneğinin hepsi yer alıyor. Techno pakette ise sadece hibrit ve yarı hibrit motorlar sunuluyor.

LİSTEDEKİ FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR Geçtiğimiz dönemde, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarını da, resmi satışlardan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit etmiştik. Benzer şekilde, Renault Grubun'nun sportif modeli Alpine A110'nun ve Fransız üreticinin ticari modeli elektrikli Kangoo'nun da fiyatı da henüz resmi satışlara başlamadan önce aynı listede radarımıza takılmıştı. Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor Haberi Görüntüle REKLAM Türkiye Sigorta Birliği, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.