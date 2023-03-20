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Çinli Chery'nin fiyatları 'kaskodan' ortaya çıktı

Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan Chery'nin, Türkiye'de satışa sunacağı otomobillerinin fiyatlarına resmi açıklama öncesinde Habertürk ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi ile birlikte ortaya çıkan fiyatlara göre, markanın en ucuz modeli Omoda 5 olacak. Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro 3 farklı paket ile, Tiggo 8 Pro ise 2 farklı donanım paketi ile satışa sunulacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı - Otomobil Haberleri
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Çinli otomobil üreticisi Chery'nin, önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa başlayacağı otomobillerinin fiyatlarına resmi açıklama öncesinde Habertürk ulaştı.

Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan ve ilk etapta 3 farklı SUV modeli Türk tüketicinin beğenesine sunacak Chery'nin, bu modelleri kaç farklı donanım paketi ile hangi fiyattan tüketici ile buluşturacağı ise Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi ile birlikte öğrenilmiş oldu.

TSB'nin açıkladığı listeye göre, Chery'nin Omoda 5 modeli 3 farklı paket, Tiggo 7 modeli 3 farklı paket ve Tiggo 8 Pro modeli ise 2 farklı donanım paketi ile satışa sunulacak.

Bu 3 model arasında en ucuzu ise Omoda 5 olacak.

SADECE 1 MODEL 1 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE

TSB'nin kasko değer listesinde yayınladığı fiyatlara göre, Omoda 5'in Comfort isimli başlangıç paketi 845 bin TL'den satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı Luxury isimli donanım paketi ile ise 905 bin TL olacak. Omoda 5 ailesinin en pahalı üyesi ise 965 bin TL'lik Excellent versiyonu olacak.

Çinli üreticinin Tiggo 7 Pro modeli de, Comfort, Luxury ve Excellent paketleri ile satılacak.

TSB listesine göre, Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatı 875 bin TL iken, Luxury paketli Tiggo 7 Pro 935 bin TL ve Excellent donanım paketine sahip Tiggo 7 Pro ise 995 bin TL'den tüketici ile buluşacak.

Chery'nin 7 kişilik SUV modeli Tiggo 8 Pro'nun ise Luxury donanım paketi 1 milyon 50 bin TL'den, Excellent donanım paketi de 1 milyon 150 bin TL'den satın alınabilecek.

Böylece, Chery'nin pazara sunacağı 3 modelden sadece Tiggo 8 Pro'nun fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde olacak.

1.6 BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİLER

Çinli üreticinin, daha önce yapılan resmi açıklamalara göre, her 3 modelinde de 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman görev yapacak. 1.6 TGDI motorun, 194 beygir güç ve 290 Nm tork değeri sunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, daha önce yaptığı açıklamalarda 2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti vereceklerini bildirmişti.

Turan, "Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

FİYATLARI FİRMALARDAN ALIYOR

TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, listedeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanıldığı aktarılıyor.

Özetle, araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor. Bu kapsamda, TSB'nin listesindeki diğer marka ve modellerin fiyatlarına bakıldığında, bu fiyatların markaların liste fiyatları ile aynı olduğu görülüyor.

Dolayısı ile, TSB'nin yayınladığı listenin Chery'nin kısa bir süre sonra yayınlayacağı fiyat listesi ile örtüşeceği söylenebilir.

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