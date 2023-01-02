İstanbul'da gerçekleştirilen bir organizasyonda markanın gelecek planlarını anlatan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Chery, son yıllarda Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarında başarılı satış performansları sergiliyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği pazarına resmi girişi için aktif hazırlıklar yaparak küreselleşme hamlesini hızlandırmaya da devam ediyor. Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca hem Avrupa Birliği adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor" dedi.

Chery Türkiye Başkanı Si, Chery'nin küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olduğunu vurgulayarak, "Beş küresel Ar-Ge merkezi, 10 fabrika ve Çin dışında bin 500 satış ve servis noktası bulunuyor. Chery'nin küresel satış hacmi 2.35 milyon yurt dışı olmak üzere 11.1 milyon adedi aştı” dedi.

25 BAYİ İLE BAŞLAYACAK

Chery, Türkiye Başkan Yardımcılığı koltuğunu ise, otomotiv sektöründe yaklaşık 20 yıldır tecrübesi olan ve son olarak Renault Group'da Satış Direktörü olarak görev yapan Ahu Turan'a emanet etti.

Türkiye’nin tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olduğunu söyleyen Ahu Turan, "Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı aldı. Bu karar, markanın Türkiye’ye ve Türkiye’deki otomotiv pazarına olan inancının da göstergesidir” diye konuştu.

2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayacaklarını ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

İLK ÖNCE BENZİNLİLER GELECEK

Chery, Türk tüketicisinin karşısına hemşerileri olan diğer üreticilerden daha farklı bir strateji ile çıkacak.

Öyle ki, Skywell, Seres ve MG gibi Çin'de üretim yapan markalar Türkiye'ye ilk olarak tam elektrikli modelleri ile giriş yapmıştı.