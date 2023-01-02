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Haberler Otomobil Çinli marka 5 yıl sonra geri dönüyor
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Avrupa pazarına Türkiye'de hazırlanacak

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına yeniden giriş yapıyor. İlk etapta 3 farklı SUV modeli Türk tüketicinin beğenesine sunacak Chery, bahar aylarında teslimatlara başlayacak. Markanın gelecek planlarını anlatan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca hem Avrupa Birliği adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery'nin her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Çinli marka 5 yıl sonra geri dönüyor

Türkiye pazarına ilk olarak 2008 yılında giren, fakat umduğunu bulamayınca 2017'de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, 5 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Çinli üretici, ilk etapta 3 farklı SUV modeli Türkiye'ye getirirken, satışlara ise bahar aylarında başlayacak.

İstanbul'da gerçekleştirilen bir organizasyonda markanın gelecek planlarını anlatan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Chery, son yıllarda Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarında başarılı satış performansları sergiliyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği pazarına resmi girişi için aktif hazırlıklar yaparak küreselleşme hamlesini hızlandırmaya da devam ediyor. Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca hem Avrupa Birliği adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor" dedi.

Chery Türkiye Başkanı Si, Chery'nin küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olduğunu vurgulayarak, "Beş küresel Ar-Ge merkezi, 10 fabrika ve Çin dışında bin 500 satış ve servis noktası bulunuyor. Chery'nin küresel satış hacmi 2.35 milyon yurt dışı olmak üzere 11.1 milyon adedi aştı” dedi.

25 BAYİ İLE BAŞLAYACAK

Chery, Türkiye Başkan Yardımcılığı koltuğunu ise, otomotiv sektöründe yaklaşık 20 yıldır tecrübesi olan ve son olarak Renault Group'da Satış Direktörü olarak görev yapan Ahu Turan'a emanet etti.

Türkiye’nin tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olduğunu söyleyen Ahu Turan, "Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı aldı. Bu karar, markanın Türkiye’ye ve Türkiye’deki otomotiv pazarına olan inancının da göstergesidir” diye konuştu.

2023 yılında 25 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayacaklarını ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Satıcı ve servis ağımızı kademeli olarak genişleterek 2024 yılında 40’lar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

İLK ÖNCE BENZİNLİLER GELECEK

Chery, Türk tüketicisinin karşısına hemşerileri olan diğer üreticilerden daha farklı bir strateji ile çıkacak.

Öyle ki, Skywell, Seres ve MG gibi Çin'de üretim yapan markalar Türkiye'ye ilk olarak tam elektrikli modelleri ile giriş yapmıştı.

Fakat, Chery daha kontrollü bir adım atarak Türkiye'ye ilk etapta sadece benzinli motora sahip otomobillerini getirme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modellerini bahar aylarında satmaya başlayacak Çinli üretici, her 3 modelini de 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile donatacak.

1.6 TGDI motorun, 194 beygir güç ve 290 Nm tork değeri sunduğu belirtiliyor.

Chery’nin hibrit ve elektrikli model versiyonları ise, 2024 yılından itibaren ise Türkiye pazarında yer alacak.

ARACI OLMADAN FAALİYET GÖSTERECEK

Bir diğer dikkat çeken nokta da, Chery'nin Türkiye'deki ikinci serüvenini, bir distribütörün sorumluluğuna bırakmadan doğrudan kendisi yönetecek olması.

Bu karar da, Chery'yi Türkiye'de faaliyet gösteren diğer Çinli otomobil markalarından ayrıştırıyor.

Hatırlanacak olursa, Chery Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Mermerler Grubu distribütörlüğünde satış ve servis faaliyeti yürütmüştü.

Ayrıca, markanın Türkiye'ye yeniden dönecek olmasının, mevcut Chery sahipleri açısından da önem taşıdığını belirtmek gerek. Öyle ki, Çinli marka Türkiye'de hali hazırda Chery sahibi olanlara da satış sonrası hizmeti verecek.

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