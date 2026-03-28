İzmir'de, Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural (62), kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın (29) cesedi ile karşılaştı.

ÜÇÜ İÇİN DE AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

DHA'daki habere göre ekiplerin yaptığı incelemede, Vural'ın boğulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı. Çift ile oğulları hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı.

Kızını boğan anne Ayşe Vural.

ÖNCE AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2022 yılındaki karar duruşmasında heyet, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ANNEYE 'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' UYGULANDI

Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darp ettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Vural'ın cezası, 18 yıl 4 aya indirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraat etti. Karar istinafta da onandı.

YARGITAY VERİLEN KARARI BOZDU

İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip, Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

YENİDEN YARGILANDI CEZASI DÜŞTÜ

Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı. Bozma kararının ardından Vural, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Yargılama süresi boyunca sanık Vural, kızının uyuşturucu kullanması nedeniyle bu duruma gelindiğini söyledi. Heyet, sanık Vural'ı 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle heyet, cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

"HUKUKA AYKIRILIK YOK"

İtiraz sonrası dosya yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına kanaat getirdi. Eksik incelemenin bulunmadığına karar veren Ceza Dairesi, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını belirtti.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı ve sanığın adil biçimde yargılandığının altı çizildi. Yargıtay, alınan beyanlar ve toplanan delillerle belirlenen indirim oranının isabetli olduğuna kanaat getirdi. Hükümde hukuka aykırılık bulunmadığına karar veren Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, itirazları reddetti ve Ayşe Vural'a verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.